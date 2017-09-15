ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Что убивает в Эстонии больше людей — алкоголь, наркотики или дороги?

Значительная часть государственной энергии была потрачена на предотвращение смертей от алкоголя и на дорогах, хотя статистика показывает, что за последний год от наркотиков умерло еще больше людей, пишет Eesti Ekspress.
Как менялось количество смертей от наркотиков, алкоголя и аварий с 2000 года? Вы можете проверить свои предположения и увидеть действительную картину посредством приведенного ниже графика. Для этого, основываясь на своих знаниях и интуиции, проведите по графику поочередно три кривые и смотрите результат. Кривые следует проводить от начала до конца графика.
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