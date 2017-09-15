15.09.2017, 20:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Что убивает в Эстонии больше людей — алкоголь, наркотики или дороги?

 (27)
rus.delfi.ee
EST
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Что убивает в Эстонии больше людей — алкоголь, наркотики или дороги?
Foto: Andres Putting

Значительная часть государственной энергии была потрачена на предотвращение смертей от алкоголя и на дорогах, хотя статистика показывает, что за последний год от наркотиков умерло еще больше людей, пишет Eesti Ekspress.

Как менялось количество смертей от наркотиков, алкоголя и аварий с 2000 года? Вы можете проверить свои предположения и увидеть действительную картину посредством приведенного ниже графика. Для этого, основываясь на своих знаниях и интуиции, проведите по графику поочередно три кривые и смотрите результат. Кривые следует проводить от начала до конца графика.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии