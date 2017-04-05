ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Что происходило во время теракта в Петербурге

3 апреля в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате взрыва погибли 14 человек, более 50 пассажиров получили ранения.

Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии) гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции "Площадь Восстания". Оно было обезврежено.

Delfi coздал интерактивный график того, как, по имеющейся сейчас информации, все происходило.