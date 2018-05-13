13.05.2018, 18:10

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Букет ко Дню матери. Как цветы попадают в Эстонию


rus.delfi.ee
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Покупая в Эстонии классический букет к какому-нибудь событию, можно быть уверенным, что эти цветы, образно говоря, побывали в кругосветном путешествии, пишет Maaleht.

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