ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Бесплатный общественный транспорт: где, когда и на каких условиях

Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Для того, чтобы посмотреть условия в регионе, наведите на него курсор и кликните.
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Для того, чтобы посмотреть условия в регионе, наведите на него курсор и кликните.
Euroopa kohtu kohtujuristi kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 13.07.2018
Olybet juhtivraamatupidaja
OLYMPIC CASINO EESTI AS (ARISTA)
Tähtaeg: 01.07.2018
Keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht
SCANIA EESTI AS
Tähtaeg: 10.07.2018
Arendusjuht / hindamiskoordinaator
ARCHIMEDES SA
Tähtaeg: 09.07.2018
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