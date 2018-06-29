29.06.2018, 18:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Бесплатный общественный транспорт: где, когда и на каких условиях

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rus.delfi.ee
EST 5

Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.

Для того, чтобы посмотреть условия в регионе, наведите на него курсор и кликните.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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