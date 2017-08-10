10.08.2017, 17:30

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В связи с антициклоном "Люцифер" по всей Европе бушуют пожары


rus.delfi.ee
EST

Отовсюду мы слышим о том, что в Европе, в особенности на юге, летом нынешнего года зафиксировали чрезвычайно большое количество пожаров. Причиной аномальной жары считают антициклон под названием ”Люцифер”, а именно последующую за ним засуху, косвенно повлиявшую на потепление.

Данная карта составлена на основе имеющихся данных информационной системы (EFFIS). На графике изображено зафиксированное количество пожаров с 8 по 9 августа, а также опасные зоны.

Цвета на карте изображают уровень опасности: минимальный — зеленый, высокий — болотный, максимальный — коричневый. Чтобы узнать более подробную информацию о произошедших трагедиях необходимо нажать на желаемую область.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии