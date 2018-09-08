08.09.2018, 14:20

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Таллиннский марафон: на выходных многие улицы перекрыты, изменен график общественного транспорта

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rus.delfi.ee
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В субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру.

8 сентября во время 10-километрового забега:

  • 1.1 с 16.00 до 19.30 прекратится движение трамваев линий 1 и 2;
  • 1.2 с 16.30 до 19 часов автобусы линии 3 в сторону Рандла пойдут в объезд по Нарвскому шоссе, улице Ахтри, бульварам Мере и Пыхья, а в сторону Веэренни — по улицам Ахтри, Хобуяама и Лайкмаа; автобусы линии 73 от центра города пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, бульварам Мере и Пыхья, а в сторону Веэрении — по улицам Ахтри и Хобуяама, Нарвскому и Пярнускому шоссе; автобусы линий 21, 21A, 41 и 41A от Балтийского вокзала в сторону Какумяэ по центру города идти не будут и не будут делать остановок бульвар Мере, Виру, площадь Вабадузе;
  • 1.3 на линиях общественного транспорта в районе трассы забега возможны непредвиденные остановки;
  • 1.4 автобусы, совершающие объезд, могут выбиваться из расписания движения.

8 сентября последний трамвай линии 1 выйдет до перерыва из Копли в Кадриорг в 15.29 и из Кадриорга в Копли — в 15.33. Движение возобновится из Копли в 19 часов и из Кадриорга — в 19.30. Последний до перерыва трамвай линии 2 выйдет из Копли в 15.34, а с Суур-Паала — в 15.20, движение возобновится из Копли в 18.54, а с Суур-Паала — в 18.58.

9 сентября во время марафонского и полумарафонского забегов:

ТОП

  • 2.1 с 8 до 16 часов закрывается движение трамваев на линиях 1 и 2;
  • 2.2 с 8 до 11 часов закрывается движением трамваев на линиях 3 и 4; продлевается маршрут автобусов линии 50 по центру города по улицам Маяка, Лубья, Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори, а в обратном направлении — по улицам Гонсиори и Лайкмаа, бульвару Рявала, Тартускому шоссе, улицам Ласнамяэ, Маяка, Петербури, Маяка, пер. Маяка с остановками на трамвайной остановке пер. Маяка на улице Маяка в сторону центра города, на трамвайных остановках Маяка и Сикупилли в обоих направлениях, Буссияам и Кесктург на Тартуском шоссе — в обоих направлениях, Торнимяэ на бульваре Рявала в сторону центра города, Кивисилла автобусов линий 67 и 68 на улице Гонсиори;
  • 2.3 с 8 до 16 часов автобусы линии 3 в сторону Рандла пойдут в объезд по Нарвскому шоссе, улицам Хобуяама и Ахтри, бульварам Мере и Пыхья, а в сторону Веэренни — по улицам Ахтри и Хобуяама, Нарвскому и Пярнускому шоссе; автобусы линий 21, 21A, 41 и 41A от Балтийского вокзала в сторону Какумяэ через центр города не пойдут, вследствие чего отменяются остановки бульвар Мере, Виру, площадь Вабадузе;
  • 2.4 с 9 до 12 часов автобусы линии 40 в обоих направлениях пойдут в объезд по Палдискому шоссе и улице Сыле с остановками на остановках общественного транспорта по маршруту;
  • 2.5 с 9.30 до 13.30 автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут объезд по Палдискому шоссе, улицам Раннамыйза, Лыука, Вабаыхумуузеуми с остановками Хааберсти и Сыба на улице Раннамыйза и Танума на улице Лыука; автобусы линий 41 и 41B в сторону центра города пойдут в объезд по улицам Вабаыхумуузеуми, Лыука, Раннамыйза, Палдискому шоссе с остановками на остановках общественного транспорта по маршруту;
  • 2.6 с 9.30 до 16 часов маршрут автобусов линии 72 сокращается до перекрестка улиц Сыле и Копли с конечной остановкой Малева на направлении к центру города;
  • 2.7 с 9 до 12 часов автобусы линии 59 в обоих направлениях пойдут в объезд по Палдискому шоссе, улицам Сыле, Ситси с разворотом на перекрестке улиц Копли, Тёэстузе и Пальяссааре, по улицам Ситси, Сыле и Палдискому шоссе с остановками на остановках общественного транспорта по маршруту;
  • 2.8 с 12 до 15.30 автобусы линии 59 направляются в объезд в обоих направлениях по улице Ристику, бульвару Колде, улицам Сыле, Ситси с разворотом на перекрестке улицы Копли, Тёэстузе и Пальяссааре, по улицам Ситси, Сыле, бульвару Колде и улице Ристику с остановками на остановках общественного транспорта по маршруту.
  • 2.9 на линиях общественного транспорта в районе трассы забега возможны непредвиденные остановки;
  • 2.10 автобусы, совершающие объезд, могут выбиваться из расписания движения.

9 сентября последний трамвай линии 1 до перерыва отправится из Копли в 7.10 и из Кадриорга — в 7.38. Движение восстановится из Копли в 15.47, а из Кадриорга — в 16.06. На линии 2 отправка из Копли прервется после 6.40 и с Суур-Паала — с 7.20 и возобновится соответственно в 15.32 и 15.40. Еще в этот день пойдут трамваи из Копли в депо на Пярнуском шоссе через остановки бульвар Мере и Винеэри. Они отправятся в 7.18 и 7.25. На линии 3 первый трамвай из Тонди в Кадриорг выйдет в 10.41 и из Кадриорга — в 11.02.На линии 4 последний до перерыва трамвай отправится в путь из Тонди в 6.50 и из аэропорта — в 7.29, а после перерыва движение возобносится из Тонди в 10.35 и из аэпорта — в 11.14.

Tallinn Hockey weekend
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