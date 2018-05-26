26.05.2018, 15:19

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Скучать не придется! Летом по всей Эстонии состоится множество театральных представлений

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rus.delfi.ee
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Этим летом по всей Эстонии состоится более полусотни различных театральных представлений, пишет Eesti Päevaleht.

Смотрите карту и выбирайте, куда пойти!

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