ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Сезон охоты на волков открыт: сколько зверей можно подстрелить в разных уездах

1 ноября начался сезон охоты на волков, на первом этапе которого можно убить 74 волка. Цель в том, чтобы взять под контроль численность волков и таким образом уменьшить причиняемый ими животноводам ущерб, пишет Maaleht.

На карту нанесены объемы охоты, количество уже убитых волков и количество овец по уездам.

Причиненный волками ущерб по сравнению с прошлым годом несколько увеличился. По состоянию на середину октября волки в этом году загрызли 762 овцы, 16 домашних коз и 8 коров.

В сезон охоты в прошлом году в Эстонии убили 114 волков из разрешенных 117.

Охоту на волков разрешено вести с 1 ноября по 28 февраля.