ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: С понедельника дорожное движение в Таллинне будет нарушено еще сильнее

В понедельник будут закрыты для движения улица Суур-Раннавярава и перекресток Рауа и Вилмси. Усугубят ситуацию непредсказуемые остановки движения в центре города, связанные с председательством Эстонии в ЕС.

Объезд закрытой в связи с реконструкцией трамвайных путей Суур-Раннавярава возможен по бульвару Пыхья, который временно станет двухсторонним. Также для движения откроют улицу Сууртюки.

Кроме того, с понедельника по 27 августа в связи с работами по реконструкции для движения будет закрыт перекресток Рауа, Вилмси и Нарвского шоссе. Доступ буде разрешен местным жителям и спасательной службе. Объезды возможны по улицам Крейцвальди, Васе и Тина.

Также будет закрыта улица Весивярава на отрезке от Нарвского шоссе до улицы Поска, перекресток Весивярава и Фельманни. Перекресток Весивярава и Поска для движения открыт.

Вдобавок к этому, на следующей неделе в связи с председательством Эстонии в Совете ЕС ситуация на дорогах будет более оживленной и может принести с собой кратковременные остановки движения на пути из аэропорта к Котлу Культуры.