ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Пробки в Каламая можно объехать — смотрите альтернативы

В связи с закрытием улицы Сууртюки и мерами безопасности председательства в ЕС на дорогах Каламая невиданные пробки.

Руководитель отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа предлагает ездящим между Каламая и центром города гражданам несколько альтернатив, как избежать пробок.

Вдобавок с завтрашнего дня будет создан временный переезд на Балтийском вокзале с Пыхья пуйестеэ прямо на Тоомпуйестеэ, откуда опять же можно удобно попасть в центр города.

Ремонт на улице Сууртюки, который изначально должен был продолжаться до 19 июня, по словам Рюйтельмаа, закончится, очевидно, на 4-5 дней раньше.