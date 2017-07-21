21.07.2017, 12:54

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Оценка качества лечения в разных больницах Эстонии

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Маргус Ярв
Графика: Маргус Ярв
EST
Nelikud Keskhaiglas
Nelikud KeskhaiglasFoto: ITK

Больничная касса обнародовала детальный рапорт о качестве лечения в Эстонии, на основе которого Delfi составил карту с данными о различных больницах Эстонии. Смотрите и сравнивайте!

Согласно рапорту Больничной кассы, почти 30% пациентов не получают необходимое лечение в течение максимально дозволенного срока в 42 дня. Кроме того, не все пациенты получают последующее лечение, а смертность после операций превышает 10%. Также проводится много ненужных обследований.

Кликните на карте на больницу, чтобы увидеть показатели качества лечения в ней. В списке указаны следующие данные за 2016 год:

  • количество прооперированных пациентов
  • число послеоперационных смертей (в течение 30 дней)
  • процент послеоперационных смертей
  • время ожидания приема — 0 дней
  • время ожидания приема — 1-7 дней
  • время ожидания приема — 8-42 дня
  • время ожидания приема превысило 42 дня
  • число проведенных обследований
  • процент ненужных обследований

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