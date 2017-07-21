ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Оценка качества лечения в разных больницах Эстонии

Больничная касса обнародовала детальный рапорт о качестве лечения в Эстонии, на основе которого Delfi составил карту с данными о различных больницах Эстонии. Смотрите и сравнивайте!

Согласно рапорту Больничной кассы, почти 30% пациентов не получают необходимое лечение в течение максимально дозволенного срока в 42 дня. Кроме того, не все пациенты получают последующее лечение, а смертность после операций превышает 10%. Также проводится много ненужных обследований.

Кликните на карте на больницу, чтобы увидеть показатели качества лечения в ней. В списке указаны следующие данные за 2016 год: