ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Оценка качества лечения в разных больницах Эстонии

Больничная касса обнародовала детальный рапорт о качестве лечения в Эстонии, на основе которого Delfi составил карту с данными о различных больницах Эстонии. Смотрите и сравнивайте!
Согласно рапорту Больничной кассы, почти 30% пациентов не получают необходимое лечение в течение максимально дозволенного срока в 42 дня. Кроме того, не все пациенты получают последующее лечение, а смертность после операций превышает 10%. Также проводится много ненужных обследований.
Кликните на карте на больницу, чтобы увидеть показатели качества лечения в ней. В списке указаны следующие данные за 2016 год:
- количество прооперированных пациентов
- число послеоперационных смертей (в течение 30 дней)
- процент послеоперационных смертей
- время ожидания приема — 0 дней
- время ожидания приема — 1-7 дней
- время ожидания приема — 8-42 дня
- время ожидания приема превысило 42 дня
- число проведенных обследований
- процент ненужных обследований
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