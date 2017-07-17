ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Новое административное деление Эстонии — Пярну станет самым большим городом

С осенними выборами вступит в силу проводимое в рамках административной реформы объединение самоуправлений. С 15 октября самым большим по площади городом Эстонии станет Пярну с 855 м2. Таллинн отстает на целых 700 м2.

Хотя десятки самоуправлений подали заявления об объединении добровольно, некоторых ожидает и принудительное объединение. Так, например, волость Коэру собирается подать в суд на правительство, потому что их хотят объединить с волостью Ярва. Коэру же выразила желание объединиться с волостью Ракке.

Некоторые другие волости смогли избежать принудительного объединения без суда. Например, город Локса с 2738 жителей избежал объединения с волостью Куусалу, хотя в новых самоуправлениях должно быть по меньшей мере 5000 жителей. Министр госадминистрирования Яак Ааб объяснил решение тем, что самоуправления Локса и Куусалу не пытались сотрудничать между собой.

Инициированных правительством объединений проведено 15, из которых вступило в силу только одно — Сетомаа, которая будет состоять из бывших волостей Меремяэ, Микитамяэ и Вярска.

В случае четырех предложений об объединении правительство дало время до 19 июля, чтобы принять решение об объединении. Одно из них — планируемое объединение города Кейла, волости Кейла, волости Падизе, города Палдиски и волости Вазалемма. Ааб был удивлен, что город Кейла не хочет становиться центром новой волости, но референдум ясно показал, что 96% жителей против объединения.