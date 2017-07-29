ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Изменения в дорожном движении в Таллинне во время визита Майка Пенса

В связи с визитом вице-президента США Майка Пенса в Эстонию, в воскресенье и понедельник в Таллинне произойдут существенные изменения в организации дорожного движения. Полиция просит водителей следить за временными дорожными знаками и запастись временем.

Во время движения автоколонны движение будет закрыто. По словам полиции, движение будет остановлено на время до 15 минут, но связанные с передвижение высокого гостя задержки движения могут длиться дольше. На Тоомпеа, в Кадриорге и в центре города на Торнимяэ часть улиц будет временно закрыта для проезда и парковки. Рядом с объектами, на территории которых пройдут официальные встречи, будут введены также временные ограничения для пешеходов.

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