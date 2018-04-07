07.04.2018, 11:10

”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой

 (3)
rus.delfi.ee
EST 20
”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой
Teelega on praegu kõik hästi, ütleb tüdrukutirtsu ema Reelika, kuid see ei tähenda veel, et haigus lõplikult seljatatud on.Erakogu

Инсульт у детей встречается чаще, чем принято считать. В Эстонии ежегодно около семи детей переносят инсульт. По словам врачей, диагностика затруднена, поскольку у маленьких пациентов инсульт может проходить нетипичным образом, пишет Eesti Päevaleht.

Теэле — милая четырехлетняя девочка, которая с рождения была здоровой и активной. ”Она очень энергичная и хорошая девочка. Ей нравится танцевать и помогать мне по дому, — рассказывает ее мама Реэлика. — Диагноз инсульт в начале марта стал для нас настоящим шоком!”.

В субботу 3 марта вся семья вместе смотрела финал конкурса ”Eesti Laul”, когда Теэле вдруг пожаловалась на головную боль. Несмотря на обезболивающее, девочке становилось все хуже, хотя в итоге она все же заснула. На утро стало ясно, что состояние не улучшилось. Девочку стало рвать, в связи с чем мама стала подозревать кишечный вирус. ”В какой-то момент Теэле подошла ко мне и сказала, что не может ничего поднять левой рукой”, — рассказывает женщина, которая признается, что даже тогда списала все на слабость от кишечного вируса.

В понедельник они отправилась к семейному врачу. ”Помню, как, когда мы входили в центр семейных врачей, Теэле, поднимаясь по лестнице, держалась за стену. Она была такой вялой и спокойной, совсем не моя обычная четырехлетняя Теэле”, — еле сдерживает слезы Реэлика. Именно тогда она наконец поняла, насколько все серьезно. Девочку отправили в Клинику Тартуского университета. Реэлика до сих по с ужасом вспоминает лица врачей. Ничего конкретного семьей сначала не говорили, только лишь исключили менингит.

Девочке сделали МРТ и невролог Раэль Лаугесаар сообщила: либо у нее в голове лопнул кровеносный сосуд, либо это инсульт. ”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” — не могла сдержать эмоций Реэлика.

На следующее утро у Теэле случились судороги. По словам Лаугессар, в случае инсульта у детей приступы судорог встречаются чаще, чем у взрослых. Она отмечает, что причину детских инсультов выяснить очень сложно, и зачастую это так и остается загадкой. ”Наиболее частыми причинами являются врожденные пороки сердца, воспалительные или прогрессирующие изменения кровеносных сосудов мозга, наследственные или вызванные заболеванием состояния, которые приводят к образования тромбов”, — перечисляет врач.

Graafika: Toom Tragel

ТОП

В результате инсульта у детей можно возникнуть нарушения моторики, чаще всего — частичное поражение одной части тела или нарушение речи. ”Важно как можно раньше начать неврологическую реабилитацию в виде физиотерапии, творческой терапии или логопедической помощи”, — отметила Лаугесаар.

Теэле оправилась от инсульта быстро. По словам Лаугесаар, дети, действительно, восстанавливаются лучше взрослых: ”Мозг детей пластичен и здоровые участки по крайней мере частично перенимают на себя функции пораженных”.

По ее словам, самое критичное время, в течение которого инсульт может повториться, — это три года, но в зависимости от причин человек может нуждаться в лечении на протяжение всей жизни.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой

07.04.2018
Инсульт у детей встречается чаще, чем принято считать. В Эстонии ежегодно около семи детей переносят инсульт. По словам врачей, диагностика затруднена, поскольку у маленьких пациентов инсульт может проходить нетипичным образом, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ

07.04.2018
В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Самый агрессивный шаг": что известно о людях из нового санкционного списка США

07.04.2018
В пятницу минфин США обнародовал новый санкционный список США. "Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты", — писал на этой неделе Рейтер в материале о том, что санкции будут объявлены до конца недели.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
-20% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
127,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSU/12
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
140,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Под замком: как будут пускать нарвитян на новую баскетбольную площадку, власти пока не решили

07.04.2018
Минувшей осенью в Нарве рядом со спортивной школой ”Энергия” и центром культуры ”Geneva” начали обновлять старую баскетбольную площадку, по сути, строя новую: от старой оставались только кольца, весь в рытвинах асфальт, а ограждения уже давно никакого не было.
Подробнее

Проекция на платье Элины Нечаевой на "Евровидении" будет стоить 65 000 евро

07.04.2018
Глава эстонской делегации на "Евровидении" Март Нормет и победительница конкурса Eesti Laul Элина Нечаева рассказали в программе Ringvaade, что стоимость проекции на платье представительницы Эстонии на песенном конкурсе составит 65 000 евро, передает rus.err.ee.
Подробнее

Сталин - Коткасу: "Сильные же люди живут в Эстонии!"

07.04.2018
В Таллинне проходит международный турнир по борьбе Мемориал Кристьяна Палусалу. Накануне этого турнира официальный сайт Федерации спортивной борьбы России вспомнил знаменитых эстонских борцов, выступавших за сборные России и СССР на крупнейших международных турнирах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Действительно ли ротовая полость самое нечистое место в нашем организме?
Скорее всего, каждый из нас сталкивался с утверждением, что ротовая полость – это самое нечистое место в организме человека. Попробуем выяснить, что именно может вызвать такую нечистоту, и является ли это утверждение истиной.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Покоритель мира из Эстонии: Путешествую, так как дома скучно

07.04.2018
Хейни Ряэмет (51 год), в прошлом военнослужащий Эстонской армии, решил однажды разнообразить свою жизнь и пешком дошел до Португалии. Этого ему показалось мало — на велосипеде за 500 дней Хейни объехал вокруг света. Куда же отправится он теперь?
Подробнее