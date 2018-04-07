”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой

В понедельник они отправилась к семейному врачу. ”Помню, как, когда мы входили в центр семейных врачей, Теэле, поднимаясь по лестнице, держалась за стену. Она была такой вялой и спокойной, совсем не моя обычная четырехлетняя Теэле”, — еле сдерживает слезы Реэлика. Именно тогда она наконец поняла, насколько все серьезно. Девочку отправили в Клинику Тартуского университета. Реэлика до сих по с ужасом вспоминает лица врачей. Ничего конкретного семьей сначала не говорили, только лишь исключили менингит.

Девочке сделали МРТ и невролог Раэль Лаугесаар сообщила: либо у нее в голове лопнул кровеносный сосуд, либо это инсульт. ”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” — не могла сдержать эмоций Реэлика.

На следующее утро у Теэле случились судороги. По словам Лаугессар, в случае инсульта у детей приступы судорог встречаются чаще, чем у взрослых. Она отмечает, что причину детских инсультов выяснить очень сложно, и зачастую это так и остается загадкой. ”Наиболее частыми причинами являются врожденные пороки сердца, воспалительные или прогрессирующие изменения кровеносных сосудов мозга, наследственные или вызванные заболеванием состояния, которые приводят к образования тромбов”, — перечисляет врач.

Graafika: Toom Tragel

В результате инсульта у детей можно возникнуть нарушения моторики, чаще всего — частичное поражение одной части тела или нарушение речи. ”Важно как можно раньше начать неврологическую реабилитацию в виде физиотерапии, творческой терапии или логопедической помощи”, — отметила Лаугесаар.

Теэле оправилась от инсульта быстро. По словам Лаугесаар, дети, действительно, восстанавливаются лучше взрослых: ”Мозг детей пластичен и здоровые участки по крайней мере частично перенимают на себя функции пораженных”.

По ее словам, самое критичное время, в течение которого инсульт может повториться, — это три года, но в зависимости от причин человек может нуждаться в лечении на протяжение всей жизни.