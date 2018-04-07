”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой

Инсульт у детей встречается чаще, чем принято считать. В Эстонии ежегодно около семи детей переносят инсульт. По словам врачей, диагностика затруднена, поскольку у маленьких пациентов инсульт может проходить нетипичным образом, пишет Eesti Päevaleht.
Теэле — милая четырехлетняя девочка, которая с рождения была здоровой и активной. ”Она очень энергичная и хорошая девочка. Ей нравится танцевать и помогать мне по дому, — рассказывает ее мама Реэлика. — Диагноз инсульт в начале марта стал для нас настоящим шоком!”.
В субботу 3 марта вся семья вместе смотрела финал конкурса ”Eesti Laul”, когда Теэле вдруг пожаловалась на головную боль. Несмотря на обезболивающее, девочке становилось все хуже, хотя в итоге она все же заснула. На утро стало ясно, что состояние не улучшилось. Девочку стало рвать, в связи с чем мама стала подозревать кишечный вирус. ”В какой-то момент Теэле подошла ко мне и сказала, что не может ничего поднять левой рукой”, — рассказывает женщина, которая признается, что даже тогда списала все на слабость от кишечного вируса.