Инструктор по вождению: аварии случаются, потому что эстонские водители не умеют ездить в сложных условиях

Член правления и инструктор по вождению Autosõit OÜ Индрек Мадар считает, что в частых несчастных случаях на дорогах виновата отнюдь не погода, а отсутствие опыта езды в критических условиях у местных водителей.

”Как считаете, если сейчас спросить водителей, какую дистанцию нужно соблюдать на шоссе, смогли бы они ответить?” — вопрошает Мадар, и сам же отвечает — три секунды, хотя при сложных условиях может составлять четыре, пять или даже больше.

По словам инструктора, почти 40% прошлогодних ДТП на эстонских дорогах произошли, когда водитель врезался в передвигавшийся впереди автомобиль, в чем он винит недостаточную дистанцию.

Как считает Мадар, соблюдению дистанции следует уделять больше внимания в рекламных кампаниях, как делается в отношении разговоров по телефону за рулем, пристегивания ремня и скользкой поверхности дороги.

Основная же причина ДТП, по мнению Мадара, что люди не привыкли ездить при сложных дорожных условиях, и в связи с этим происходят ошибки при вождении, заканчивающиеся авариями: ”Например, резкий поворот руля — если машина начинает буксовать по слякоти ил по какой-то причине приближаться к краю дороги, ни в коем случае нельзя резко крутить руль”.

”Посмотрим правде в глаза, паручасового курса зимней езды, который проходят при окончании автошколы, недостаточно”, — считает инструктор. По его мнению, стоит сделать прохождение такого курса обязательным через какое-то время — например, раз в год — и тогда ситуация на дорогах улучшится.