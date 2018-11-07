07.11.2018, 22:00

Институт развития здоровья запустил виртуального собеседника Abot, который поможет справиться со стрессом, бессонницей и одиночеством

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rus.delfi.ee
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Институт развития здоровья запустил виртуального собеседника Abot, который поможет справиться со стрессом, бессонницей и одиночеством
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Начиная с сегодняшнего дня в Институте развития здоровья (TAI) начал свою ”работу” виртуальный собеседник Abot. Он поможет людям, которых беспокоит чувство одиночества, депрессии, стресс или бессонница.

Abot общается с людьми, предлагает элементарные временные решения проблем, пробует поднять настроение и дает советы о том, что решение сложившейся ситуации при помощи алкоголя — не самая лучшая мысль. Поговорить с чат-ботом можно здесь.

Кроме помощи Abot’a на домашней странице www.alkoinfo.ee можно проверить свое эмоциональное состояние при помощи специального теста.

По словам клинического психолога Карийны Лаас, к сожалению, она сталкивается в своей ежедневной работе с симптомами депрессии и стресса все чаще. ”Решения, которые помогут смягчить ситуацию, вроде бы все знают, но, к сожалению, знакомые и тривиальные способы в нужный момент забываются. Вместо этого слишком часто люди обращаются в сторону классического алкоголя, не отдавая себе отчета в том, что здесь может появиться еще большая проблема. ABOT — веселый товарищ, который сначала может показаться очень наивно смешным, но при его разработке учитывался международный опыт”, — говорит она.

Начавшаяся на этой неделе кампания Института развития здоровья ”Ära toida depressiooni alkoholiga” рассказывает о связи употребления алкоголя и психических расстройств –употребление алкоголя для того, чтобы справиться со стрессом и негативными эмоциями, может скорее их усугубить и привести, например, к проблемам со сном или депрессии.

Опрос, который был проведен по заказу TAI в августе 2018 года, показал, что за последний месяц более половины совершеннолетних жителей Эстонии подвергались стрессу, чрезмерному напряжению или страдали от различных проблем. Примерно у половины были нарушения сна. 40% опрошенных чувствовали одиночество, безнадежность или грусть. Результаты исследования показали, что многие люди, по прежнему, убеждены, что алкоголь может помочь — четверть респондентов согласились, что алкоголь помогает им в общении, пятая часть считает, что алкоголь является хорошим снотворным и 14% видит алкоголь в качестве хорошего средства для того, чтобы справиться с негативными эмоциями.

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