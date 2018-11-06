Институт развития здоровья призывает: не подпитывай депрессию алкоголем!

"Каждый в своей жизни сталкивается с негативными эмоциями и стрессом — общим плохим настроением и напряжением, раздражительностью, страхом, стыдом, чувством вины, беспомощностью и безнадежностью. Под влиянием алкоголя кажется, что справится со своими заботами легче, — говорит клинический психолог Карийна Лаас. — Но в действительности алкоголь не только усугубляет эмоциональные проблемы, но и может привести к новым. Алкоголь может привести к усугублению депрессии, бессонницы, раздражительности”.

По словам Лаас, людям, которым сложно справиться со стрессом и негативными эмоциями, следует искать поддержку у близких людей или посоветоваться с семейным врачом, психиатром или психологом. Алкоголя следует избегать, поскольку появляющееся под влиянием алкоголя чувство облегчения — временное.

”В длительной перспективе алкоголь вредит отношениям между людьми, достижениям, трудовой жизни, финансовому состоянию и здоровью. В свою очередь, это еще более усугубляет стресс, беспокойство и подавленность. Так можно попасть в замкнутый круг, когда алкоголь начинает работать против поставленной цели — смягчить негативные чувства. Вышеперечисленное, конечно, не означает, что употребление алкоголя может как-то по другому повлиять на усиление позитивных чувств. В этом случае, злоупотребление может привести в итоге к тем же проблемам”, — добавила Лаас.

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