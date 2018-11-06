06.11.2018, 18:10

Институт развития здоровья призывает: не подпитывай депрессию алкоголем!


rus.delfi.ee
EST 11
Pohmell
PohmellFoto: Anni Õnneleid

Начинающаяся сегодня кампания Института развития здоровья (TAI) обращает внимание на связь между употреблением алкоголя и психическими проблемами — употребление алкоголя для того, чтобы справиться с негативными эмоциями и стрессом, может привести к усугублению проблем, например, со сном или депрессии.

"Каждый в своей жизни сталкивается с негативными эмоциями и стрессом — общим плохим настроением и напряжением, раздражительностью, страхом, стыдом, чувством вины, беспомощностью и безнадежностью. Под влиянием алкоголя кажется, что справится со своими заботами легче, — говорит клинический психолог Карийна Лаас. — Но в действительности алкоголь не только усугубляет эмоциональные проблемы, но и может привести к новым. Алкоголь может привести к усугублению депрессии, бессонницы, раздражительности”.

По словам Лаас, людям, которым сложно справиться со стрессом и негативными эмоциями, следует искать поддержку у близких людей или посоветоваться с семейным врачом, психиатром или психологом. Алкоголя следует избегать, поскольку появляющееся под влиянием алкоголя чувство облегчения — временное.

”В длительной перспективе алкоголь вредит отношениям между людьми, достижениям, трудовой жизни, финансовому состоянию и здоровью. В свою очередь, это еще более усугубляет стресс, беспокойство и подавленность. Так можно попасть в замкнутый круг, когда алкоголь начинает работать против поставленной цели — смягчить негативные чувства. Вышеперечисленное, конечно, не означает, что употребление алкоголя может как-то по другому повлиять на усиление позитивных чувств. В этом случае, злоупотребление может привести в итоге к тем же проблемам”, — добавила Лаас.

Помощь всегда найдется на сайте www.alkoinfo.ee, где есть специальный тест эмоционального состояния. Тест поможет оценить свое эмоциональное состояние. Рекламу кампании можно будет увидеть на улицах, услышать по радио, увидеть по телевидению и в интернете.

Опрос, который был проведен по заказу TAI в августе 2018 года, показал, что за последний месяц более половины совершеннолетних жителей Эстонии подвергались стрессу, чрезмерному напряжению или страдали от различных проблем. Примерно у половины были нарушения сна. 40% опрошенных чувствовали одиночество, безнадежность или грусть. Результаты исследования показали, что многие люди, по прежнему, убеждены, что алкоголь может помочь — четверть респондентов согласились, что алкоголь помогает им в общении, пятая часть считает, что алкоголь является хорошим снотворным и 14% видит алкоголь в качестве хорошего средства для того, чтобы справится с негативными эмоциями.

Исследования поведения совершеннолетнего населения Эстонии в 2016 году показало, что существует связь между потреблением алкоголя и психическим здоровьем. Люди, которые потребляют алкоголь в угрожающих здоровью количествах (женщины, которые за последние 7 дней употребили более 8, а мужчины более 16 единиц алкоголя) скорее всего находятся в стрессовом состоянии, подавлены или их одолевали мысли о самоубийстве. Среди тех, кто употребляет алкоголь в умеренных дозах или вообще не употребляют, стало больше депрессивных людей по сравнению с предыдущими годами на 19%, тогда как доля тех, кто употребляет алкоголь в угрожающих здоровью дозах, этот процент увеличился до 28%.

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