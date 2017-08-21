Институт развития здоровья поддерживает движение ”В сентябре не пью”

На этой неделе Институт развития здоровья (TAI) при участии Бориса Горского и Алисы Цицероновой начал набирать добровольцев для кампании «В сентябре не пью». Кампания призывает всех желающих отказаться в сентябре от употребления алкоголя, чтобы испытать на себе безалкогольную жизнь, говорится в пресс-релизе Института развития здоровья.

”Можно утверждать, что употребление алкоголя глубоко укоренилось в эстонском обществе, и люди, которые решают его сократить или вовсе отказаться от алкоголя, нередко вызывают изумление у друзей и знакомых”, — сказала эксперт TAI Яне Алоп.

По словам Алоп, люди в отношении алкоголя испытывают смешанные чувства. ”В целом считается, что правильнее не употреблять алкоголь. В то же время люди в связи с алкоголем испытывают множество положительных эмоций. Конечно, многие употребляют алкоголь в умеренных количествах, но все же достаточно часто, так что опыт жизни без алкоголя у них на самом деле отсутствует. Мы хотели бы посоветовать проверить на себе, каким станет самочувствие, если некоторое время вообще не употреблять алкоголь, который действует на мозг как депрессант”, — сказала она.

”Участие в кампании — отличная возможность доказать, что вы хозяева собственной жизни. Даже если по окончании кампании вы продолжите употреблять алкоголь в умеренных количествах, уже улучшится и физическое, и душевное состояние, у вас появится личный опыт трезвой жизни. Если прожить без алкоголя всего месяц не представляется возможным, это само по себе дает повод задуматься”, — добавила Алоп.

Принять участие в кампании ”В сентябре не пью” можно посредством сайта www.alkoinfo.ee.

По данным Eesti Konjunktuuriinstituut AS (Института конъюнктуры Эстонии), 83% взрослого населения Эстонии употребляют алкоголь. Хотя употребление алкоголя непрерывно сокращается на протяжении последних четырех лет, это происходит за счет умеренно пьющих, и среди молодежи также сохраняется тенденция к меньшему потреблению алкоголя.

По оценкам ВОЗ, 6 литров на душу населения — предел, после которого возникает существенная угроза для здоровья нации. В Эстонии же уровень потребления алкоголя все еще существенно выше. В 2016 году в Эстонии среднее потребление составляло 8,3 литра абсолютного алкоголя на одного жителя.

Поэтому Институт развития здоровья принял решение принять участие в кампании, начавшейся как общественное движение, и рассчитывает привлечь к ней еще больше людей, чем раньше.

Кампания ”В сентябре не пью” финансируется из средств Европейского социального фонда в рамках программы Kainem ja tervem Eesti.