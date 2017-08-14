Институт развития здоровья напоминает: презерватив нужен не только подросткам

Начинающаяся сегодня кампания Института развития здоровья (TAI), посвященная безопасному сексу, напоминает взрослым, что презерватив предназначен не только для подростков, значится в пресс-релизе.

Последнее исследование поведения взрослого населения в отношении здоровья показывает, что среди лиц в возрасте 35-55 лет более половин женщин и более трети мужчин никогда не используют презерватив при случайных связях. Из числа названной возрастной группы пятая часть мужчин и каждая восьмая женщина вступали в случайные связи. Целью кампании является сделать использование презерватива нормой также среди людей среднего возраста.

Число случаев ВИЧ в Эстонии снова на подъеме: По состоянию на 1 августа в Эстонии диагностирован 151 новый случай ВИЧ, что почти на 25 процентов больше, чем к этому же времени прошлого года. Более половины (56%) впервые диагностированных случаев зафиксированы у лиц 35 лет и старше. По оценкам, в Эстонии живет до 2000 ВИЧ-инфицированных, которые сами об этом не знают.

”При новой постоянной или случайной связи презерватив является единственным средством, способным защитить от инфекций, передающихся половым путем, в том числе, и от ВИЧ. Не стоит отказываться от его использования, пока оба не проверятся на ВИЧ и прочие заболевания, передающиеся половым путем”, — сказала руководитель отдела укрепления здоровья Института развития здоровья Тийа Пертель. ”Кроме того, если у человека несколько партнеров, нужно проходить тестирование каждые шесть месяцев и с появлением каждого нового партнера. Рекомендуется пользоваться ”двойной защитой”, то есть и презервативом, и мощным противозачаточными средством, что придаст уверенности в том, что вы избежите и нежелательной беременности и различных инфекций, передающихся половым путем”

Многие инфекции, передающиеся половым путем, в т.ч. ВИЧ, долгое время могут не давать очевидных проявлений. Наличие вируса невозможно определить на основании внешнего вида человека, и сам человек может не знать о том, что он заражен. Единственный способ, позволяющий быть уверенным, — сделать анализы на наличие ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем.

С начала текущего года анализ на ВИЧ можно неограниченное количество раз бесплатно сделать у семейного врача. Кроме того, в кабинетах консультирования и тестирования на ВИЧ, клиниках мужского и сексуального здоровья, у гинекологов и иных врачей-специалистов Теперь имеется возможность сделать экспресс-тест на ВИЧ и на дому, он дает результат с точностью 99,7% в течение 15 минут. В случае положительного результата следует обратиться к семейному врачу или в кабинет анонимного консультирования по ВИЧ.

На сайте www.hiv.ee можно найти полезные сведения о том, как говорить с партнером об использовании презерватива. Исследования подтверждают, что пары, обсуждающие безопасный секс, с большей вероятностью будут пользоваться презервативом. Открытое обсуждение темы секса способствует большей удовлетворенности в отношениях и более безопасному сексуальному поведению.

Кампания продолжится до конца сентября в печатных средствах массовой информации и в интернете, а также на различных мероприятиях и в ночных клубах будет организована раздача презервативов. Информация кампании доступна и на эстонском, и на русском языке.

- Если среди мужчин в возрасте до 35 лет при случайных связях презервативом пользуются чуть больше половины, то из 35-44-летних мужчин в течение последних 12 месяцев пользовались презервативом со случайным партнером 35%, а из 45-54-летних — всего 19%. Для женщин эти показатели еще ниже — из 35-44-летних в течение последних 12 месяцев пользовались презервативом со случайным партнером 28%, а из 45-54-летних — всего 7%. В этих возрастных группах никогда не пользуются презервативом при случайных связях соответственно 35% и 44% мужчин и 51% и 68% женщин.

- Незащищенный (без презерватива) половой акт с инфицированным партнером — один из основных способов распространения ВИЧ во всем мире, это касается как гетеросексуальных, так и гомосексуальных контактов.

- Эстония по-прежнему занимает первое место в Европейском союзе по распространенности ВИЧ и количеству новых случаев инфицирования ВИЧ на душу населения.

- По данным Департамента здоровья, в 2016 году диагностировано 229 новых случаев ВИЧ, в 49% из них инфицирование произошло при половом акте, в 12% случаев — при инъекции наркотиков, в 4% — гомосексуальным путем, по поводу 35% данных нет.