29.08.2018, 12:09

Институт развития здоровья нанял для участников акции ”Безалкогольный сентябрь” персонального тренера


rus.delfi.ee
EST
Kristjan-Julius Laak, vesi kraanist
kraanivesiFoto: Anni Õnneleid

В нынешнем году участникам акции ”Безалкогольный сентябрь” будет помогать персональный тренер, который ежедневно будет давать рекомендации и советы. В прошлом году в акции приняли участие 20 000 человек. По прогнозам организатора акции, Института развития здоровья (Tervise Arengu Instituut − TAI), в нынешнем году число тех, кто примет решение сделать в сентябре перерыв в употреблении алкоголя, будет еще больше.

”Сентябрь − подходящее время для того, чтобы дать организму отдохнуть после сезона летних вечеринок и шашлыков”, − сказала директор центра предупреждения рисков для здоровья TAI Аннели Саммель. ”30 дней без алкоголя − это возможность узнать, как изменится ваша жизнь, а также картина мира и социальные отношения, если совсем отказаться от употребления алкоголя. У многих людей во взрослом возрасте такого опыта нет вовсе”.

По словам Саммель, за годы потребление алкоголя жителями Эстонии значительно снизилось, однако оно по-прежнему считается нормой. ”Люди, которые приняли решение снизить потребление алкоголя или вовсе отказаться от него, зачастую ощущают, что окружающие их не понимают. Кампания проводится в поддержку стиля жизни с меньшим употреблением алкоголя и тех, кто решил сделать такой выбор”, − добавила она.

Лозунг нынешней кампании ”В сентябре − безалкогольный марафон”, а ее центральной фигурой является любимая многими моложавая Лууле Комиссаров, которая создает мотивацию и дает полезные советы.

К акции могут присоединиться все желающие, вне зависимости от того, сколько алкоголя они потребляют. Рекомендуем Вам подтвердить свое участие на веб-странице кампании septembriseijooks.alkoinfo.ee или на странице в Facebook www.facebook.com/septembriseijoo

”Конечно же, проще и веселее делать это вместе с друзьями или коллегами. Поэтому мы призываем выразить поддержку акции и организации; для работодателей это хорошая возможность показать пример и проявить приверженность здоровому образу жизни”, − сказала Саммель.

Кампания ”Безалкогольный сентябрь” финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы ”Более трезвая и здоровая Эстония”.

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