29.08.2018, 12:09

Институт развития здоровья нанял для участников акции ”Безалкогольный сентябрь” персонального тренера

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Kristjan-Julius Laak, vesi kraanist
kraanivesiFoto: Anni Õnneleid

В нынешнем году участникам акции ”Безалкогольный сентябрь” будет помогать персональный тренер, который ежедневно будет давать рекомендации и советы. В прошлом году в акции приняли участие 20 000 человек. По прогнозам организатора акции, Института развития здоровья (Tervise Arengu Instituut − TAI), в нынешнем году число тех, кто примет решение сделать в сентябре перерыв в употреблении алкоголя, будет еще больше.

”Сентябрь − подходящее время для того, чтобы дать организму отдохнуть после сезона летних вечеринок и шашлыков”, − сказала директор центра предупреждения рисков для здоровья TAI Аннели Саммель. ”30 дней без алкоголя − это возможность узнать, как изменится ваша жизнь, а также картина мира и социальные отношения, если совсем отказаться от употребления алкоголя. У многих людей во взрослом возрасте такого опыта нет вовсе”.

По словам Саммель, за годы потребление алкоголя жителями Эстонии значительно снизилось, однако оно по-прежнему считается нормой. ”Люди, которые приняли решение снизить потребление алкоголя или вовсе отказаться от него, зачастую ощущают, что окружающие их не понимают. Кампания проводится в поддержку стиля жизни с меньшим употреблением алкоголя и тех, кто решил сделать такой выбор”, − добавила она.

Лозунг нынешней кампании ”В сентябре − безалкогольный марафон”, а ее центральной фигурой является любимая многими моложавая Лууле Комиссаров, которая создает мотивацию и дает полезные советы.

К акции могут присоединиться все желающие, вне зависимости от того, сколько алкоголя они потребляют. Рекомендуем Вам подтвердить свое участие на веб-странице кампании septembriseijooks.alkoinfo.ee или на странице в Facebook www.facebook.com/septembriseijoo

”Конечно же, проще и веселее делать это вместе с друзьями или коллегами. Поэтому мы призываем выразить поддержку акции и организации; для работодателей это хорошая возможность показать пример и проявить приверженность здоровому образу жизни”, − сказала Саммель.

Кампания ”Безалкогольный сентябрь” финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы ”Более трезвая и здоровая Эстония”.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


До 2500 евро в год за страховку! Таксисты подозревают страховщиков в картельном сговоре

29.08.2018
В редакцию русского Delfi обратился таксист Владислав. Мужчина недоволен новыми — повышенными — ценами на страховку такси и подозревает, что фирмы сговорились. Страховщики и ведомства объяснили свое видение ситуации.
Подробнее



Сергей Метлев: проблема молодежных банд в столице может усугубиться из-за образования пригородных гетто

29.08.2018
Террор таллиннских молодежных банд в центре внимания. Будучи помощником полицейского с большим опытом, я сталкиваюсь с этой проблемой годами — проблема старая, но будущее может быть еще мрачнее.
На наших глазах появляется монстр, которому нравится поджигать автомобили, бросать камни в полицейских или пожарных и на совершеннолетие приобретать незаконное оружие. И имя ему — пригородное или окраинное гетто.
Подробнее

Тартуский университет со дня уволил директора библиотеки за недостойное поведение

29.08.2018
Тартуский университет сегодня по соглашению сторон со дня прекратил трудовой договор с директором университетской библиотеки Мартином Халликом, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения.
Подробнее

В лесу под Локса мужчина получил огнестрельные ранения в руку и живот. В лес он приехал по требованию полиции

29.08.2018
Во вторник вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд посетила нарвский завод Aquaphor

29.08.2018
В рамках рабочего визита в Нарву президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила завод по производству фильтров для воды Aquaphor. Президент пообщалась с руководством завода, а потом ознакомилась с процессом по производству фильтров.
Подробнее

Русские школы готовятся к новому учебному году. Учителей не хватает, число учеников снижается, зарплаты растут

29.08.2018
В преддверии нового учебного года мы решили выяснить, какова ситуация с подготовкой к нему в русских школах республики. На вопрсоы Delfi отвечала специалист Министерства образования и науки ЭР Елена Земскова.
Подробнее

ФОТО: Второй день Кальюлайд в Нарве начался в компании учителей — с открытия конференции многоязычных школ

29.08.2018
В в Нарвском колледже Тартуского университета уже в 19-ый раз проходит педагогическая августовская конференция для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии. В этот раз конференцию открыла президент Керсти Кальюлайд и директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
Подробнее


ФОТО: На опасном пешеходном переходе у Таллиннского университета наконец установили светофор

29.08.2018
Сегодня на пешеходном переходе перед зданием Таллиннского университета на Нарвском шоссе был установлен светофор, который жители города хотели там видеть уже на протяжении многих лет.
Подробнее