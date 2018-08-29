Институт развития здоровья нанял для участников акции ”Безалкогольный сентябрь” персонального тренера

”Сентябрь − подходящее время для того, чтобы дать организму отдохнуть после сезона летних вечеринок и шашлыков”, − сказала директор центра предупреждения рисков для здоровья TAI Аннели Саммель. ”30 дней без алкоголя − это возможность узнать, как изменится ваша жизнь, а также картина мира и социальные отношения, если совсем отказаться от употребления алкоголя. У многих людей во взрослом возрасте такого опыта нет вовсе”.

По словам Саммель, за годы потребление алкоголя жителями Эстонии значительно снизилось, однако оно по-прежнему считается нормой. ”Люди, которые приняли решение снизить потребление алкоголя или вовсе отказаться от него, зачастую ощущают, что окружающие их не понимают. Кампания проводится в поддержку стиля жизни с меньшим употреблением алкоголя и тех, кто решил сделать такой выбор”, − добавила она.

Лозунг нынешней кампании ”В сентябре − безалкогольный марафон”, а ее центральной фигурой является любимая многими моложавая Лууле Комиссаров, которая создает мотивацию и дает полезные советы.

К акции могут присоединиться все желающие, вне зависимости от того, сколько алкоголя они потребляют. Рекомендуем Вам подтвердить свое участие на веб-странице кампании septembriseijooks.alkoinfo.ee или на странице в Facebook www.facebook.com/septembriseijoo