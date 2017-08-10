Институт развития здоровья: количество ВИЧ-инфицированных выросло на четверть

По состоянию на 1 августа этого года в Эстонии зарегистрирован 151 новый случай ВИЧ-инфекции, что примерно на 25% больше, чем в первые семь месяцев прошлого года (121 инфицированный). При этом почти половина инфицированных, а именно 73 человека, зарегистрированы в Таллинне и Харьюмаа, и 55 новых случаев заражения ВИЧ зарегистрировано в Ида-Вирумаа, значится в пресс-релизе.





По словам директора Института развития здоровья (TAI) Анники Веймер, такая статистика вызывает тревогу. ”Ясно, что в Эстонии и прежде всего в Таллинне растет потребность в центрах снижения вреда, чтобы консультировать наркозависимых и их близких, направлять их на лечение и распространять стерильные шприцы для профилактики заражения ВИЧ”, — сказала Веймер. ”Центры снижения вреда, где оказывают подобные услуги наркозависимым, распространены во всем мире, их эффективность получила научное подтверждение. Можно помочь наркозависимым, вернуть их обществу, но для этого необходимы поддержка и понимание со стороны общины и экспертов”.

К тому же центры снижения вреда играют важную роль в предотвращении передозировки: работники центров обучают применению спасающего жизни антидота налоксона, после обучения препарат распространяют между зависимыми и их близкими”, — добавила Веймер.

В настоящий момент в Эстонии работает в общей сложности 12 стационарных центров, где оказывают услугу снижения вреда (в т.ч. обменивают шприцы и иглы). Кроме того, стерильные инъекционные принадлежности распространяют в рамках выездной работы еще в 18 местах. TAI планирует расширять сеть таллиннских центров снижения вреда и начал подготовительную работу для открытия новых центров в Пыхья-Талллинне и Ласнамяэ, где наиболее высок процент наркозависимых.

”Согласно научным статьям, посещающие центры снижения вреда потребители наркотиков в пять раз чаще обращаются за помощью и медицинскими услугами по сравнению с теми, кто не пользуется услугами центров по снижению вреда. Это подтверждается и опытом Эстонии”, — заверила Веймер. ”В дополнение к этому, профилактика ВИЧ-инфекции в обществе обходится намного дешевле, чем последующее лечение”.

Помимо Таллинна, Харьюмаа и Ида-Вирумаа, за первые семь месяцев этого года 9 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Тартумаа, 6 — в Пярнумаа, 3 — на Сааремаа и 2 — в Вырумаа. В Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа зарегистрировано по 1 ВИЧ-инфицированному. Среди зараженных 100 мужчин и 51 женщина. Большая часть (90 человек, т.е. 60%) инфицированных относится к возрастной категории 25–39 лет.

Кроме того, увеличилось количество смертей в результате передозировки. Если за пять первых месяцев прошлого года от передозировки умерло 39 человек, то за тот же период текущего года количестве смертей составило уже 54. В том числе умерли 26 человек, зарегистрированных в Харьюмаа и Таллинне, 16 — в Ида-Вирумаа, 3 — в Ляэне-Вирумаа, 2 — в Валгамаа и по 1 — в Йыгевамма, Ляэнемаа и Вильяндимаа. В 4 случаях место жительства неизвестно.

Одной из важнейших причин увеличения количества смертей от передозировки, очевидно, является поступление на ”рынок” новых, особо опасных аналогов фентанила. Клиентов центров снижения вреда информируют об этом в ходе консультаций. По количеству случаев смерти от передозировки Эстония занимает в Европейском союзе первое место.