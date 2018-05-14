14.05.2018, 15:40

Институт канцлера права станет государственным учреждением по защите прав человека

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Ülle Madise
Ülle MadiseFoto: Tiit Blaat

Конституционная комиссия направила на первое чтение законопроект, согласно которому институт канцлера права станет государственным учреждением по защите прав человека. Он также начнет следить за выполнением Конвенции о правах инвалидов, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Проект закона о внесении дополнений в Закон о канцлере права возложит на канцлера права новые задачи: защищать и расширять права людей с ограниченными возможностями и расследовать жалобы, связанные с нарушением этих прав в Эстонии.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс пояснил, что законопроект позволит Эстонии выполнять обязательства, проистекающие из Парижских принципов резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года. В них входит и создание государственного учреждения по защите прав человека. ”В настоящий момент канцлер права уже выполняет многие задачи по защите прав человека, но у него нет четких полномочий действовать в качестве государственного учреждения по защите прав человека”, — пояснил Померантс.

Первое чтение проекта закона о внесении дополнений в Закон о канцлере права (609 SE) по плану пройдет на пленарном заседании Рийгикогу 29 мая.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке

14.05.2018
В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший.
Подробнее

Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

14.05.2018
Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга

14.05.2018
К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

14.05.2018
В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Э-понедельник: где сегодня особенно выгодные предолжения, а где смехотворные скидки?

14.05.2018
В течение всего сегодняшнего дня Союз интернет-торговли Эстонии организует Э-понедельник, что означает скидки во многих местных интернет-магазинах. Delfi Kasulik сделал обзор сегодняшних предложений.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




В интернете выставлено на продажу уникальное "шпионское кольцо КГБ"

14.05.2018
Канадский коллекционер выставил на продажу уникальное золотое кольцо со встроенным фотоаппаратом, которым, как он считает, пользовались советские шпионы. Правда, подтвердить это он не может.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Интерьер за три копейки: что стоящего можно найти в таллинских комиссионках

14.05.2018
Мода на вторичное использование и богемный стиль как нельзя кстати тем, кто не хочет много тратить на аксессуары для дома. Вот подборка реальных вещей, купленных в таллинских комиссионках за последнее время.
Подробнее