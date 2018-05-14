Конституционная комиссия направила на первое чтение законопроект, согласно которому институт канцлера права станет государственным учреждением по защите прав человека. Он также начнет следить за выполнением Конвенции о правах инвалидов, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Проект закона о внесении дополнений в Закон о канцлере права возложит на канцлера права новые задачи: защищать и расширять права людей с ограниченными возможностями и расследовать жалобы, связанные с нарушением этих прав в Эстонии.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс пояснил, что законопроект позволит Эстонии выполнять обязательства, проистекающие из Парижских принципов резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года. В них входит и создание государственного учреждения по защите прав человека. ”В настоящий момент канцлер права уже выполняет многие задачи по защите прав человека, но у него нет четких полномочий действовать в качестве государственного учреждения по защите прав человека”, — пояснил Померантс.

Первое чтение проекта закона о внесении дополнений в Закон о канцлере права (609 SE) по плану пройдет на пленарном заседании Рийгикогу 29 мая.