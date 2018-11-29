Институт исторической памяти обратился в полицию в связи с актами вандализма на территории мемориала жертвам коммунизма

”Призываем всех, кто посещает мемориал, относиться к нему бережно и сообщать о нарушениях. Мемориал посвящен всем жителям Эстонии, пострадавшим от советского террора, но это и символическое надгробие. Большая часть жертв коммунизма, чьи имена запечатлены на стене памяти, покоятся в безымянных могилах. Мемориал стал особенным местом памяти, объединяющим народ Эстонии. Лицам, совершившим акты вандализма, должно быть глубоко стыдно за свой поступок”, — сказал член правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу, добавив, что надеется на помощь полиции.

Эстонский институт исторической памяти продолжает собирать и уточнять данные жертв коммунизма, отображая ход работы в электронном мемориале по адресу memoriaal.ee. Поскольку постоянно выясняются новые судьбы, то запланирована установка дополнительных именных табличек. С институтом можно связаться по теме мемориала по адресу memoriaal@mnemosyne.ee.