05.06.2018, 20:10

Институт безгражданства – позорное пятно для Эстонии

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Мария Юферева, старейшина Ласнамяэ, Центристская партия
Мария Юферева, старейшина Ласнамяэ, Центристская партия
EST 1
Tallinna linnavalistuse pressikas
Lasnamäe linnaosa vanem Maria JuferevaFoto: Jaanus Lensment

В моем первом дипломе, защищенном в Таллиннском университете более 18 лет назад, был представлен анализ журналистских статей о работе департамента гражданства и миграции в конце 90-х годов. Полным ходом шла выдача паспортов различных цветов, тема была эмоциональная и болезненная. Простые жители Эстонии и политики не скупились в критических оценках происходящего.

С тех пор утекло немало воды, а эмоции на тему гражданства так и не утихли. Просто фокус обсуждений сместился в иную плоскость: насколько приемлем институт безгражданства для современной Эстонии. В целом, ответ на этот вопрос расколол наше общество. По одну сторону баррикад те, кто считает, что гражданином Эстонии нужно родиться, либо заслужить этот статус и привилегию. По другую — те, кто полагает, что людям, которые проживали в Эстонии на момент обретения независимости в 1991, никуда отсюда не уехали и были лояльны к государству, можно предоставить гражданство в упрощенном порядке. До сих пор консенсуса в этом вопросе нет. В любом случае я поддерживаю вариант предоставления гражданства в упрощенном порядке, потому что если мы не сделаем это в ближайшие годы, то будем топтаться на одном месте еще четверть века. Я считаю, что противники предоставления гражданства на облегченных условиях оперируют устаревшими догмами, от которых пора отказаться.

Давайте рассмотрим основные аргументы, почему, по мнению ряда политиков и общественных деятелей, гражданство в упрощенном порядке выдавать нельзя.

1. Аргумент (Хенн Пыллуаас, EPL, 10.02.2001)

”Нет ни малейшей причины делать односторонний и необоснованный шаг навстречу контингенту, который в течение 25 лет четко показал свое отношение к гражданству, изучению эстонского языка и Эстонскому государству”.

ТОП

В первую очередь хочется отметить, что называть более 80 000 проживающих в Эстонии людей ”контингентом” (хорошо хоть не вражеским) весьма неуважительно. Кроме того, обвинения в том, что за 25 лет люди не выучили эстонский язык, тем самым продемонстрировав свое ”фе” государству, не вполне обоснованы. Львиная доля нынешних серопаспортников — это те, кому далеко за 60. Многие из них в свое время честно ходили на курсы и экзамены (когда им было в районе 40+), кто-то смог сдать экзамен, а кто-то оказался менее успешен. К слову сказать, методики обучения взрослых людей языку двадцатилетней давности были не слишком эффективными. В общем, здесь уж как кому повезло с преподавателями и личными способностями. Сейчас это уже не так важно. Важно то, что заведомо невыполнимым выглядит требование некоторых политиков, чтобы пожилые люди наконец-таки выучили язык и сдали экзамен на гражданство. Пора уже признать, что этот поезд ушел и самое разумное, что можно сделать в этой ситуации — достойно решить эту ситуацию, не унижая достоинство людей. Потому как, может, хватит уже унижений? Или подождем еще пару десятков лет, пока ситуация не разрешится сама естественным образом?

2. Аргумент (Мартин Хельме, EPL, 24.01.2017)

”Нулевой вариант гражданства уменьшит удельный вес эстонцев при решении государственных вопросов, по сути, это желание отобрать у эстонцев их государство и отдать иммигрантам”.

Кстати, это самый главный аргумент и угроза противников предоставления гражданства в упрощенном порядке. Что у ”понаехавших” появится слишком много возможностей влиять на политический ландшафт нашей страны. К сожалению, за 25 лет ничего не изменилось, русскоязычных по-прежнему воспринимают, как ”чужих”, которые могут быть потенциально опасными для государственности. Очень жаль, что политики, которые как заезженная пластинка повторяют одну и ту же мелодию уже больше чем 25 лет и не хотят признать, что мир и наше общество изменились и требуют новых решений. Очень жаль, что националистически настроенные политики не хотят понять, что для сплоченного общества нельзя делить людей на ”своих” и ”чужих”, видеть потенциальную угрозу в каждом серопаспортнике.

Возможно, четверть века назад введение института безгражданства было вынужденным шагом, который позволил упрочить статус эстонского государства и коренных эстонцев. Возможно, это позволило людям наконец почувствовать себя полноправными хозяевами на своей собственной земле. Но невозможно полноценно развиваться, если в основе этого развития лежит панический страх. Никто не собирается отбирать у эстонцев право решать, как им жить в их государстве. Просто я думаю, что пришло время посмотреть на живущих здесь русскоязычных не как на потенциальную угрозу, а как на возможность для совместного сотрудничества. Тем более, что местные русские хотят того же самого, что и коренные эстонцы — жить в безопасном, экономически развитом обществе.

Эстонский политолог Рейн Таагепера отметил, что в свое время Израиль дал гражданство всем арабам, которые остались на его территории. Не потому, что ожидал, что из них получается верные сторонники государства, не потому, что хотел сделать доброе дело, а просто для того, чтобы было меньше проблем. И я полностью соглашусь с Таагепера, что большое число жителей без гражданства — это проблема для государства.

3. Аргумент (Мартин Хельме, EPL, 24.01.2017)

Центристская партия хочет к выборам в Рийгикогу изменить число избирателей до показателей в Таллинне, чтобы гарантировать себе максимально хороший результат”.

Этот аргумент из разряда ”назло маме отморожу уши”. Как знать, возможно, если и другие политические силы повернутся, наконец, лицом к серопаспортникам, то результат выборов предсказать будет сложно. Кроме того, до тех пор, пока не решена эта проблема, в политической повестке дня остается тема для жарких дебатов, что особенно актуально накануне выборов. Ели в обществе нет разногласий, хотим ли бы быть богатыми или бедными, здоровыми или больными, то тема гражданства — эта та самая красная тряпка, которая бодрит политиков и народ уже более 25 лет. Хотя, признаться, уже набила оскомину и давно потеряла прелесть новизны.

Эти три аргумента еще не раз будут встречаться в дебатах и статьях в ближайшие месяцы. За минувший месяц тема гражданства получила новый виток развития — новый законопроект предлагал варианты, как можно лишить гражданства за заслуги депутата Европарламента Яну Тоом, а настоящий ли гражданин министр внутренних дел Андрес Анвельт. Словом, пляски вокруг гражданства продолжаются.

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