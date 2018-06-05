Институт безгражданства – позорное пятно для Эстонии

1. Аргумент (Хенн Пыллуаас, EPL, 10.02.2001)

”Нет ни малейшей причины делать односторонний и необоснованный шаг навстречу контингенту, который в течение 25 лет четко показал свое отношение к гражданству, изучению эстонского языка и Эстонскому государству”.

В первую очередь хочется отметить, что называть более 80 000 проживающих в Эстонии людей ”контингентом” (хорошо хоть не вражеским) весьма неуважительно. Кроме того, обвинения в том, что за 25 лет люди не выучили эстонский язык, тем самым продемонстрировав свое ”фе” государству, не вполне обоснованы. Львиная доля нынешних серопаспортников — это те, кому далеко за 60. Многие из них в свое время честно ходили на курсы и экзамены (когда им было в районе 40+), кто-то смог сдать экзамен, а кто-то оказался менее успешен. К слову сказать, методики обучения взрослых людей языку двадцатилетней давности были не слишком эффективными. В общем, здесь уж как кому повезло с преподавателями и личными способностями. Сейчас это уже не так важно. Важно то, что заведомо невыполнимым выглядит требование некоторых политиков, чтобы пожилые люди наконец-таки выучили язык и сдали экзамен на гражданство. Пора уже признать, что этот поезд ушел и самое разумное, что можно сделать в этой ситуации — достойно решить эту ситуацию, не унижая достоинство людей. Потому как, может, хватит уже унижений? Или подождем еще пару десятков лет, пока ситуация не разрешится сама естественным образом?

2. Аргумент (Мартин Хельме, EPL, 24.01.2017)

”Нулевой вариант гражданства уменьшит удельный вес эстонцев при решении государственных вопросов, по сути, это желание отобрать у эстонцев их государство и отдать иммигрантам”.

Кстати, это самый главный аргумент и угроза противников предоставления гражданства в упрощенном порядке. Что у ”понаехавших” появится слишком много возможностей влиять на политический ландшафт нашей страны. К сожалению, за 25 лет ничего не изменилось, русскоязычных по-прежнему воспринимают, как ”чужих”, которые могут быть потенциально опасными для государственности. Очень жаль, что политики, которые как заезженная пластинка повторяют одну и ту же мелодию уже больше чем 25 лет и не хотят признать, что мир и наше общество изменились и требуют новых решений. Очень жаль, что националистически настроенные политики не хотят понять, что для сплоченного общества нельзя делить людей на ”своих” и ”чужих”, видеть потенциальную угрозу в каждом серопаспортнике.

Возможно, четверть века назад введение института безгражданства было вынужденным шагом, который позволил упрочить статус эстонского государства и коренных эстонцев. Возможно, это позволило людям наконец почувствовать себя полноправными хозяевами на своей собственной земле. Но невозможно полноценно развиваться, если в основе этого развития лежит панический страх. Никто не собирается отбирать у эстонцев право решать, как им жить в их государстве. Просто я думаю, что пришло время посмотреть на живущих здесь русскоязычных не как на потенциальную угрозу, а как на возможность для совместного сотрудничества. Тем более, что местные русские хотят того же самого, что и коренные эстонцы — жить в безопасном, экономически развитом обществе.