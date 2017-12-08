Инсталляция эстонцев согревает пешеходов, гуляющих в Париже по променаду реки Сена

Вчера, 7 декабря, в Париже, в расположенном на берегу Сены центре культуры La Cité de la Mode et du Design, открылась выставка "Size Doesn't Matter", знакомящая с эстонским дизайном, сообщает Eesti Päevaleht.

Один из объектов выставки — работа архитектурного бюро Salto, архитекторов Маарьи Каск, Ральфа Лыоке и художника Неэме Кюльма „Heat Wave” (”горячая волна”), находящаяся на променаде Сены.

В сравнении с предыдущими инсталляциями Salto — газовой трубой, установленной между павильонами Германии и России на биеннале в Венеции, и лесной дорожкой из батутов, Fast Track, в России — инсталляция в Париже также связана с местной спецификой, политической и социальной средой.

”Произведение охватывает широкий спектр тем: потепление климата, безопасность, равные возможности, и присутствие этих тем в Париже особенно ощущается, но в то же время это эмоциональный, развлекательный объект”, — сказал Лыоке.

Инсталляция находится в темном и холодном открытом в зимний период месте, под зданием, на променаде реки. Люди стараются обычно быcтрее пройти это место. Целью художников было создать инсталляцию, которая движется вместе с людьми, согревая их и освещая путь. Чтобы ознакомиться с этой работой, останавливаться не нужно — она становится частью траектории движения человека.

Эстонская выставка "Size Doesn't Matter" будет открыта в Париже до 21 января 2018 года.