26.04.2018, 19:41

Инспекция: жители Эстонии не умеют распознавать опасные вещества в рабочей среде


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Maret Maripuu
Maret MaripuuFoto: Rauno Volmar

24 апреля под руководством Европейского агентства безопасности труда и трудового здравоохранения стартовал двухгодичный проект информирования и сотрудничества, цель которого заключается в том, чтобы обратить внимание на опасные вещества в рабочей среде.

В Эстонии особое вниманием будет уделено канцерогенам, которые являются причиной большинства профессиональных заболеваний со смертельным исходом в Европейском Союзе, сообщает трудовая инспекция.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, опасных веществ в рабочей среде больше, чем мы можем заметить. ”Опасные вещества встречаются практически на всех рабочих местах, от пыли и чистящих средств до асбеста и дизельного загрязнения”, — сказала она. ”Если в случае несчастного случая на производстве проблемный результат виден нам сразу, то заболевание, обусловленное загрязнением рабочей среды, может проявиться лишь спустя годы”, — добавила Марипуу.

По словам руководителя отделения онкологии Ида-Таллиннской Центральной больницы доктора Кристийны Оямаа, как правило, рак развивается в течение долгого времени, и очень важно, чтобы человек сам проявлял заботу о состоянии своего здоровья. ”Взрослый человек проводит очень много времени на работе, и поэтому условия рабочей среды оказывают большое влияние на здоровье”, — подтвердила она. ”Общеизвестен факт, что табак является причиной рака легких, однако существует и много других опасностей. В жаркую погоду можно нередко видеть, как дорожные рабочие трудятся под палящим солнцем. Как врачу мне очень больно смотреть на это, потому что, как правило, они не пользуются даже солнцезащитным кремом, не говоря уже о защитной одежде”, — добавила доктор Оямаа.

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По словам председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, основываясь на европейской статистике, можно сказать, что в Эстонии ежегодно заболевают около 500 человек, диагноз которых может быть связан с рабочей средой. ”У нас регистрируется около 70 профессиональных заболеваний в год, однако среди них нет ни одного ракового диагноза”, — удивляется он. Петерсон призывает работников требовать от предприятий проведения анализа рисков, наличия необходимых и подходящих средств личной защиты и их использования. ”Я настоятельно рекомендую работникам обязательно ставить своих работодателей в известность, если возникает хотя бы малейшее подозрение в небезопасности рабочей среды”, — добавил Петерсон.

По словам представителя работодателей, генерального директора Торгово-промышленной палаты Эстонии Майта Пальтса, результаты проведенного недавно Торгово-промышленной палатой опроса свидетельствуют о том, что осведомленность об опасных веществах на рабочих местах скорее низкая. ”85% работодателей хотят получить дополнительную информацию об этом и считают важным также повысить уровень осведомленности работников. Это говорит о том, что настало время обсудить данную тему, потому что интерес и готовность к этому, несомненно, есть”, — пояснил он.

О кампании: 24 апреля стартовал двухгодичный проект информирования и сотрудничества Европейского агентства безопасности труда и трудового здравоохранения (EU-OSHA), который пройдет одновременно более чем в 30 странах. Цель работы по повышению осведомленности заключается в том, чтобы обратить внимание людей на скрывающиеся в рабочей среде риски, связанные с опасными веществами. Дополнительная информация о кампании: www.healthy-workplaces.eu/et

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