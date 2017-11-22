Инспекция: здоровью работников в ветеринарных клиниках следует уделять больше внимания

Инспекция труда проверила в ветеринарных клиниках управление рабочей средой, подвергающейся биологическим факторам опасности. Инспекторы посетили 22 предприятия. Было обнаружено 88 нарушений и в отношении 15 нарушений были составлены предписания, значится в пресс-релизе.



В ходе целевой проверки в ветеринарных клиниках проверяли, принимались ли работодателем меры, чтобы избежать или уменьшить воздействие биологических факторов опасности. Инспекторы по труду просмотрели анализы рисков и проверили безопасность рабочей среды, вопросы учебной подготовки работников и организацию контроля состояния здоровья.

В части биологических факторов опасности обучение работников в ветеринарных клиниках поставлено довольно хорошо, и работники владеют правильными и безопасными приемами работы. Проблемным оказалось инструктаж и наличие руководящих материалов для работников, примерно у половины предприятий отсутствовали необходимые руководства по безопасности труда. Более значительные недостатки в сохранении здоровья работников инспекторы обнаружили на рабочем месте — как по защите от рисков здоровью, так и в организации контроля состояния здоровья.

По словам генерального директора Инспекции труда Марит Марипуу, каждая рабочая среда является особенной и оценивать следует опасности, подстерегающие в каждой отдельной среде. ”К сожалению, приходится признать, что проблемы и недоработки нашли во всех ветеринарных клиниках, — сказала она. — В плохом смысле сюрпризом оказалось обстоятельство, что вакцинация работников, например от бешенства, не считалась необходимой, хотя мы имеем дело с очень опасным заболеванием. Также большинство предприятий не организовывало контроля здоровья работников у врача по гигиене труда, хотя контакт с факторами биологической опасности весьма велик”, добавила Марипуу.

Биологическими факторами опасности являются микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки и т.д.), которые могут вызывать инфекционные заболевания, аллергию или отравления.

Инспекция труда проверила 22 ветеринарные клиники в Харьюском, Йыгеваском, Пярнуском, Тартуском, Вильяндиском и Выруском уездах. Преимущественно это были предприятия с численностью работников менее 10 человек.