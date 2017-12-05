Инспекция выявила 13 продавцов рождественского рынка, не владеющих эстонским языком

Языковая инспекция в понедельник сделала предписание фирме-организатору рождественского рынка на Ратушной площади в Таллинне, передает rus.err.ee.

"В ходе проверки выполнения требований закона о языке обнаружили лишь одно нарушение языковых требований в сфере публичной информации, для его устранения предприниматель заказал рекламу на эстонском языке", — отметили в инспекции.

Поскольку недавно в ведомство поступила жалоба на то, что некоторые уличные торговцы не владеют эстонским языком на должном уровне, была проведена проверка, в ходе которой выявили 13 таких продавцов. Большинство из них оказались торговцами из Латвии, Литвы и Белоруссии.

Как сообщили в Языковой инспекции, организатору рождественского рынка предписано сделать так, чтобы во всех торговых точках клиенты могли бы общаться с продавцами на эстонском языке.

Рождественский рынок на Ратушной площади будет работать до 6 января.