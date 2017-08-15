Инспекция: в сравнении с другими сетями в Maxima со знанием эстонского совсем все плохо

Только за первое полугодие текущего года Языковая инспекция сделала 111 работникам магазинов Maxima предписание — пройти экзамен, подтверждающий знание эстонского на необходимую категорию, или дополнить знания.

В первом полугодии инспекция получила 11 жалоб на работников Maxima в Таллинне и Харьюмаа по поводу незнания ими эстонского языка, а также на невежливое поведение, сообщила Delfi Языковая инспекция.

6 июля инспекция сделана Maxima очередное предписание. В этот раз проблемой было отсутствие знания эстонского у работников, инструктирующих клиентов в кассах самообслуживания. Инспекция потребовала незамедлительно организовать работу таким образом, чтобы во всех магазинах Maxima, в том числе в кассах самообслуживания, было доступно обслуживание на эстонском. В случае продолжения нарушений Закона о языке инспекция начнет в отношении Maxima Eesti OÜ производство о проступке.

В июле закончилась проверка знания эстонского языка работниками двух магазинов Maxima. В расположенном в Хийю Maxima Х в ходе первой проверки оценивали знания эстонского шести работников. У двух они соответствовали требованиям, но четверо должны пройти экзамен.

В магазине Maxima в Валдеку восьми работникам, в том числе директору, предписали пройти экзамен. Знание эстонского языка одним новым работником соответствовали требованиям. С шестью работниками, которым предписания были сделаны ранее, трудовые договоры прекратили.

Закон о языке требует от работников сферы обслуживания и торговли, чьи обязанности относятся непосредственно к обслуживанию потребителей, знания эстонского языка по меньшей мере на категорию В1.

Как пояснил глава Языковой инспекции Ильмар Томуск, из статистики первого полугодия 2017 года видно, что в магазинах торговых сетей, конкурирующих с Maxima, есть единичные случаи невыполнения языковых требований, в то время как в Maxima проблема является хронической.

Вместе с магазинами Maxima Eesti OÜ Языковая инспекция проверила в связи с поступившими жалобами нижеприведенные магазины. Результаты этих выборочных проверок показали более скромное количество нарушений в сравнении с Maxima.

- Coop Kaubanduse AS, Mustakivi Konsum; 5 работникам сделали предписание пройти экзамен (B1), одному — дополнить знания языка

- Coop Kaubanduse AS, Laagri Maksimarket; предписаний не сделано

- Rimi Eesti Food AS, Põhja Rimi Supermarket; 8 работникам предписали пройти экзамен

- Selver AS, Balti jaama Selver; 7 работников получили предписание пройти экзамен

- AS OG Elektra Grossi kauplused; четверо получили предписание пройти экзамен

- AS Prisma Peremarket, Rocca al Mare Prisma; четверо получили предписание пройти экзамен