09.01.2019, 09:50

Инспекция труда: в прошлом году было зарегистрировано 5128 несчастных случаев на производстве

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Tööõnnetus
TööõnnetusFoto: Anni Õnneleid

Согласно предварительной статистике в 2018 году в Эстонии произошло 5128 несчастных случаев на производстве, из которых обстоятельства 182 случаев уточняются. Со смертельным исходом на работе закончилось 10 несчастных случаев. В комиссию по трудовым спорам поступило 2718 заявлений.

Инспекция труда зарегистрировала в истекшем году 5128 несчастных случаев на производстве, из которых обстоятельства части случаев еще уточняются. Легких несчастных случаев было 4000, тяжелых — 1106, и степень тяжести не была определена в 10 случаях. В прошлом году жизнь на работе потеряли 10 человек. Обстоятельства ещё одного окончившегося смертью несчастного случая выясняются.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, количество несчастных случаев на производстве осталось на том же уровне, что и раньше. ”Согласно статистике, условия труда на эстонских предприятиях улучшаются лишь на несколько сантиметров в год”, — признает она. ”В прошлом году немного уменьшилось количество тех несчастных случаев на производстве, в результате которых работник брал листок нетрудоспособности. Об улучшении рабочей среды, к сожалению, говорить невозможно, потому что количество тяжелых несчастных случаев на производстве не изменилось.

В то же время увеличилось количество несчастных случаев на работе со смертельным исходом, в результате которых свою жизнь при выполнении работы потеряли 10 человек”, — добавляет Марипуу.

Самым богатым на несчастные случаи на производстве в прошлом году был сектор металлической продукции. Меньше всего несчастных случаев на производстве произошло в рыболовстве. Что касается сфер деятельности, то количество несчастных случаев на производстве больше всего сократилось в секторах национальной обороны, пищевой промышленности, искусства и развлечений. Больше всего увеличилось количество несчастных случаев на производстве в торговле, строительстве и сельском хозяйстве. По уездам больше всего несчастных случаев было в Таллинне и Харьюмаа. Из зарубежных стран больше всего несчастных случаев на производстве произошло с эстонскими работниками в Финляндии.

Из зарегистрированных в 2017 году 5184 несчастных случаев на производстве 4058 закончились для работника легким телесным повреждением, 1117 работников получили тяжелое телесное повреждение, погибло восемь человек.

С 1 января изменился порядок подачи рапорта о несчастном случае на производстве и форма рапорта.

Теперь подавать рапорт следует в том случае, если произошел тяжелый или со смертельным исходом несчастный случай на работе или легкий несчастный случай на производстве, в результате которого работник взял листок нетрудоспособности. Рапорт о несчастном случае на производстве, таким образом, не нужно подавать при легких несчастных случаях на производстве, в результате которых работник не взял листок нетрудоспособности.

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