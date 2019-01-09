Инспекция труда: в прошлом году было зарегистрировано 5128 несчастных случаев на производстве

Инспекция труда зарегистрировала в истекшем году 5128 несчастных случаев на производстве, из которых обстоятельства части случаев еще уточняются. Легких несчастных случаев было 4000, тяжелых — 1106, и степень тяжести не была определена в 10 случаях. В прошлом году жизнь на работе потеряли 10 человек. Обстоятельства ещё одного окончившегося смертью несчастного случая выясняются.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, количество несчастных случаев на производстве осталось на том же уровне, что и раньше. ”Согласно статистике, условия труда на эстонских предприятиях улучшаются лишь на несколько сантиметров в год”, — признает она. ”В прошлом году немного уменьшилось количество тех несчастных случаев на производстве, в результате которых работник брал листок нетрудоспособности. Об улучшении рабочей среды, к сожалению, говорить невозможно, потому что количество тяжелых несчастных случаев на производстве не изменилось.

В то же время увеличилось количество несчастных случаев на работе со смертельным исходом, в результате которых свою жизнь при выполнении работы потеряли 10 человек”, — добавляет Марипуу.