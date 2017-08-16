Инспекция труда переезжает в Мустамяэ

Таллиннские конторы Инспекции труда и комиссий по трудовым спорам начинают работу с 1 сентября по единому адресу ул. Мяэалусе (Mäealuse) 2/2 на территории научного городка Технопол (Tehnopol).

Первый прием юриста-консультанта и первое заседание комиссии по трудовым спорам состоятся 5 сентября по новому адресу, сообщила инспекция посредством пресс-релиза.

В связи с переездом, начиная с 16 августа и до конца месяца, отменяется прием юриста-консультанта в Таллинне. Работа телефона информации юриста на время переезда прерываться не будет и спросить совета можно будет по номеру 640 6000 каждый рабочий день с 9.00 до 16.30. Вoпрocы можно также отправить на адрес электронной почты jurist@ti.ee.

Таллиннская комиссия по трудовым спорам, начиная с 28 августа и до конца месяца, не будет принимать заявления в конторе на ул. Эндла. В течение этого периода заявления можно будет оставить в почтовом ящике по адресу ул. Эндла 10А. Документы можно также отправить по электронной почте.

Таллиннские комиссии по трудовым спорам и юристы-консультанты возобновят свою деятельность в сентябре по адресу Мяэалусе 2/2 (III этаж). Начиная с сентября месяца мы ждем граждан на прием к юристу-консультанту по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Заявления в распечатанном виде в комиссию по трудовым спорам можно представлять по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. В другое время документы можно оставить в соответствующем почтовом ящике или отправить в электронном виде по электронной почте.

Новая контора Инспекции труда находится на территории научного городка Технопол (SA Tallinna Teaduslinnak Tehnopol) в Мустамяэ. Ближайшая автобусная остановка — Рая (Raja), где останавливается автобус №23. Приехать можно и на троллейбусе №3 (остановка Кеэмиа (Keemia)). Парковка у Инспекции труда бесплатная.