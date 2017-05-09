Инспекция — Осиновскому: в отличие от советского времени сейчас незанятость не является аморальной

План министра здоровья и труда Евгения Осиновского по выявлению неактивной молодежи противоречит закону, пишет Eesti Päevaleht.

В феврале EPL и Delfi писали о том, что, по различным данным, в Эстонии около 30 000 молодых людей, которые не учатся и не работают. За решение проблемы взялось Министерство социальных дел. Согласно предложению Осиновского, на основании различных регистров можно было бы разработать техническое решение, показывающее местным самоуправлениям список неактивной молодежи. В связи с этим министерство представило Инспекции по защите данных на оценку проект поправок к закону о налогообложении и закону и социальном попечении.

По оценке инспекции, данные шаги нельзя отнести к необходимым с точки зрения защиты здоровья, морали, других людей и общественного порядка. ”В отличие от советского времени незанятость не противоречит морали”, — сообщила инспекция.

По оценке инспекции, о нарушении общественного порядка можно было бы говорить, к примеру, в случае неисполнения обязательства по посещению школы, которое однако действует до достижения человеком 17-летнего возраста. ”Таким образом, после получения обязательного образования или при достижении определенного возраста молодой человек более не обязан быть занятным. Незанятость не может также служить основанием для выводов о том, что вся незанятая молодежь является автоматически потенциальными преступниками”, — сообщила инспекция.

В связи с этим, по мнению инспекции, сначала следует проанализировать, насколько государству и местным самоуправлениям разрешено конституцией по собственной инициативе, без волеизъявления самого человека, путем обработки его личных данных вмешиваться в личную и семейную жизнь с целью установления возможной необходимости в получении помощи. По оценке инспекции, это можно было бы сделать лишь при наличии фактов, четко указывающих на проблемы человека с законом, на семейное насилие в отношении несовершеннолетнего или на проживании молодого человека в нужде.