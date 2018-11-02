Инспекция окружающей среды вчера временно приостановила деятельность асфальтного завода в Ласнамяэ, но уже сегодня он снова работает

Специалист по связям с общественностью Инспекции окружающей среды Лейли Тууль сообщила Delfi, что жалобы на неприятный запах от асфальтного завода в Карьере Вяо поступали весь сентябрь и октябрь, и только за вчерашний день на номер 1313 поступила пара десятков жалоб.

В четверг инспекторы посетили карьер, и так как запах был действительно очень интенсивный и ощутимый, а ветер нес его в сторону жилого района, то инспекторы временно приостановили деятельность предприятия. Деятельность завода приостанавливали несколько раз и на прошлой неделе.

Тууль позже уточнила, что деятельность завода была приостановлена лишь в четверг, а в сегодня, в пятницу, он уже работает.

По словам инспекции, она неоднократно проверяла деятельность асфальтного завода. Заводу выдано разрешение на загрязнение воздуха, которое позволяет ему выделять в воздух определенный объем загрязняющих веществ. До сих пор контроль не выявил нарушений.

Предприятие также само инициировало замеры выбросов загрязняющих веществ. Инспекция окружающей среды сейчас проводит анализ данных замеров.

Для завода также установлен и уровень выделения запаха, который составляет 15% ощутимого запаха в год. При возможном превышении данного уровня проводятся замеры и моделирование эмиссий пахучего вещества. Текущие показатели указывают на то, что уровень мог быть превышен, и поэтому инспекция обязала предприятие заказать соответствующие исследования, отмечает Тууль.