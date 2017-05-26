Инспекция начала производство для расследования организации вывоза мусора в столице

Инспекция по защите окружающей среды начала сегодня административное производство с целью выяснения соответствия организации вывоза мусора в столичном районе Нымме требованиям закона об отходах.

Прежде всего, речь идет об объемах договора подряда между BWM и Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus и следующих из договора обязательствах. Ситуация осложняется тем, что договора были заключены в устной форме.

Кроме того, в отношении BWM идет производство о проступке, связанное с ведением деятельности без разрешения с 1 марта по 11 апрель текущего года.