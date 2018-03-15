"Инсайт" на ETV+: Новые жертвы, новые адреса и шестизначная сумма ущерба от деятельности маклера Языковой

Новые жертвы, новые адреса и шестизначная сумма ущерба - программа “Инсайт” на ETV+ продолжает рассказывать истории людей, пострадавших от деятельности маклера Натальи Языковой. Несмотря на то, что полиция уже завела уголовное дело, новые клиенты скандального агента по недвижимости продолжают расставаться с деньгами.

В прошлом выпуске программа ”Инсайт” рассказала о четырех клиентах Натальи Языковой, которые заплатили маклеру в общей сложности более 80 тысяч евро за комнаты в общежитии по адресу Уус-Малева, 8. Собственником жилья никто из них так и не стал.

На этом история не закончилась. Теперь в этом деле появились новые имена и адреса. Сумма ущерба, который Языкова предположительно нанесла покупателям, может насчитывать уже более 150 тысяч евро.

Деньги отданы, а квартиры нет

Алла познакомилась с Натальей Языковой в декабре 2016 года. Вместе со своей мамой женщина хотела сделать инвестицию — купить комнату в общежитии по адресу Валдеку, 105. По словам Аллы, маклер сперва показала помещение и выяснила, как клиентка собирается финансировать покупку. Затем она предложила подписать договор бронирования, согласно которому семья должна была сделать предоплату в размере 10 тысяч евро. Договор был заключен с фирмой Языковой Dreams Lifter OÜ.

По словам Аллы, взяв 10 тысяч, Языкова пообещала, что в скором времени договор будет заключен окончательно. Чтобы получить недвижимость в собственность, Алла должна была продолжать вносить деньги. ”Эти суммы были достаточно большие — 9 тысяч, 6 тысяч…”, — рассказала женщина.

По словам Аллы, в квартире, которую она хотела купить, на тот момент проживал мужчина по имени Владимир. Он ждал переезда: Языкова пообещала ему более просторную комнату в том же доме и взяла предоплату. Как и многие другие клиенты Языковой, Владимир не увидел ни денег, ни нового жилья.

К концу декабря 2016-го года Алла отдала маклеру все деньги за квартиру — 22 тысячи евро. Договор между Языковой и ее клиенткой не был нотариально заверен. Это означает, что бумага не имеет юридической силы, и никакие права и обязанности из нее не вытекают.

С тех пор прошло больше года, но Алла так и не стала собственницей комнаты, за которую она заплатила. И хотя женщина отдала Языковой полную стоимость недвижимости, этим дело не кончилось — маклер попросила еще 4 тысячи на ремонт совершенно другого помещения.

Старая схема, новые клиенты

Как пояснила Алла, Языкова сказала ей, что ей нужно отремонтировать и продать еще одну квартиру, и только после этого она сможет довести до конца сделку с квартирой на Валдеку. Алла согласилась, чтобы не потерять уже уплаченные деньги.

Квартира, на ремонт которой Языкова попросила денег у Аллы, находится по адресу Ситси, 28. В январе 2017 года Наталья попросила денег на ту же самую квартиру уже от другого человека — женщины по имени Эха. Новая клиентка отдала Языковой первый взнос в размере 10 000 евро. Правда, затем она отказалась от покупки, но вернуть смогла только половину уплаченной суммы.

В августе 2017 в историю с той же квартирой попала уже следующая покупательница — Марина. Деньги на первый взнос по кредиту Марина вместе с мужем откладывала в течение семи лет. Квартиру на Sitsi, 28 Марина нашла на портале объявлений. Хотя за несколько месяцев до этого Языкова брала у Аллы деньги якобы на ремонт этого помещения, Марина показывает фото и видео, которые подтверждают отсутствие какого-либо ремонта.

Далее события развивались по уже известной схеме — стороны заключили договор бронирования, Марина внесла предоплату и стала ждать нотариального соглашения.

Первый взнос составил 8 тысяч евро. Однако через несколько дней маклер попросила еще 2,5 тысячи, поскольку у нее срывалась другая сделка. Итого, в августе 2017 года Марина внесла в кассу компании Натальи Языковой 10 с половиной тысяч евро.

Как и в случае с другими клиентами, нотариальный договор заключен не был, а внесенные за жилье деньги вернуть не удалось.

Следствие идет медленно

Договор о бронировании квартиры был составлен на гражданского мужа Марины, а расписки оформлялись на нее саму. В октябре 2017 года супруг Марины написал заявление на Наталью Языкову. На допрос его единственный раз вызвали только в феврале 2018 года,

Напомним, еще 4 заявления были написаны героями предыдущего сюжета ”Инсайта” в сентябре 2017 года. Таким образом, к началу октября в полиции находилось как минимум 5 заявлений на общую сумму ущерба порядка 100 тысяч евро. Однако, как сообщили ”Инсайту” в прокуратуре, сама Наталья Языкова до сих пор так и не была допрошена.

Пока тянется рассмотрение дела, Языкова продолжает заключать сделки с новыми клиентами. В частности, журналистам стало известно, что совсем недавно в историю с квартирой на Ситси попала пожилая женщина по имени Евдокия.

По имеющимся у ”Инсайта” данным, в период с декабря 2017 года по конец февраля 2018 года, то есть во время ведущегося уголовного делопроизводства, она отдала Наталье Языковой почти 42 тысячи евро. Собственником квартиры пенсионерка все еще не является. Недвижимостью до сих пор владеет компания Orange Kinnisvara, которая вправе продать ее кому-то еще. Именно так произошло в случае с Еленой и Александром, о котором ”Инсайт” рассказывал в прошлом выпуске.

Другими словами: если в ближайшее время Евдокия не окажется у нотариуса — благодаря Наталье Языковой она вполне может остаться без крыши над головой. Тем более, что для покупки квартиры на Sisti, Евдокия, судя по записям крепостной книги, в декабре 2017 года продала квартиру на Кярбери.

Возможный ущерб — 160 тысяч

”Инсайту” известно о приблизительно 160 тысячах евро, которые люди попросту отдали Наталье Языковой. Во-первых, как минимум 80 тысяч за четыре квартиры на Уус-Малева, 7, о которых ”Инсайт” рассказывал в прошлом выпуске. К этой сумме добавляются еще 22 тысячи за квартиру на Валдеку и 4 тысячи за ремонт квартиры на Ситси, которые Языковой заплатила Алла. За ту же квартиру маклер получила по 5 и 10 тысяч предоплаты еще от двух клиентов — Эхи и Марины. Кроме того, прибавим еще 42 тысячи от пожилой женщины Евдокии.

Это далеко не полный перечень людей, расставшихся с деньгами, но не получивших обещанного жилья. По словам Аллы, у нее есть еще целый список людей, которые пострадали от действий Языковой на других объектах. И Алла, и Марина, считают Языкову мошенницей.

Признать человека виновным в преступлении может лишь суд. На сегодняшний день уголовное делопроизводство все еще ведется. Именно оно должно поставить точку в деле Натальи Языковой.