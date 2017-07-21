Иностранный эксперт — о миграционном вопросе: Эстония может стать новой Грецией

По словам лектора высшей школы Mainor Аминула Ислама, придерживаясь консервативной миграционной политики, Эстония движется в правильном направлении.

"На этой неделе в эстонской прессе произвело настоящий фурор сообщение о том, что предельная норма приема эмигрантов была достигнута уже в первое полугодие. Я думаю, квота могла бы быть немного больше, но упразднять ее, как это предлагают некоторые, нельзя. Сегодня в Эстонию приезжают обычно либо на хорошо оплачиваемую работу и учиться, либо, как я, из-за ритма жизни и среды”, — говорит он.

”Эстонии не приходится решать социальные проблемы, которые возникают в случае необразованных эмигрантов. По сравнению с некоторым странам Европы, это счастье, которого тут на самом деле не осознают”, — отмечает Ислам.

"Наблюдая за дискуссией, у меня создается впечатление, что причину миграции усматривают прежде всего в погоне за лучшей зарплатой и войнах в исходных странах. Это важные факторы, но самым большим двигателем масс в XXI веке являются климатические изменения”, — уверен мужчина.

По его словам, повышение глобальной температуры на четыре градуса приведет к существенным изменениям. ”Эстония со своей малой заселенностью, изобильными пашнями и северными водами станет новой Грецией: как с точки зрения теплой погоды, так и с точки зрения прибывающих беженцев”, — отмечает преподаватель.

”Давать прогнозы по потеплению климата — дело неблагодарное, но принимая во внимание установки правительства США последнего времени, то в том, чтобы глобальные изменения произошли уже в течение пары следующих поколений, нет ничего невозможного”.

”Что будут делать те, кто этой осенью идет в первый класс, когда в их пятидесятый день рождения в Эстонии захотят поселиться несколько миллионов климатических беженцев из разных стран: от Италии до Индии?” — задается вопросом Ислам.