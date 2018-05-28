28.05.2018, 20:40

Иностранные журналы теперь можно читать в онлайн-библиотеке — в том числе и на русском


rus.delfi.ee
EST
meedia
meediaFoto: Andres Putting

Таллиннская центральная библиотека открыла третью электронную библиотеку, в которой можно теперь читать иностранные журналы, причем читать их можно, даже не имея интернета.

Количество журналов, которые можно взять бесплатно напрокат, не ограничено, как и срок, который можно удерживать их на своем счету. Необходимое для этого приложение тоже скачивается бесплатно. Для чтения скачанных в приложение журналов интернет уже не требуется, сообщает Раэпресс.

В библиотеке имеются журналы на английском, русском и китайском языках, в том числе "Биография", "Добрые советы" и "АвтоМир".

Библиотека создана в сотрудничестве с американским предприятием "Recorded Books Inc.".

Адрес электронной библиотеки: http://tallinn.rbdigital.com/

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