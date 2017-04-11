Иностранные телефонные мошенники опустошают карманы русскоязычных жителей Эстонии

В Эстонии участились телефонные мошенничества, при которых от имени известных предприятий вымогают личные данные.

Начавшийся в конце прошлого года бум мошенничеств приносит полиции каждый месяц десятки сообщений о разнообразных мошенничествах, пишет Eesti Päevaleht. "Их много, но мы должны учитывать то, что до полиции доходит только часть всех случаев и тех, кто попался на удочку мошенников, на самом деле намного больше", — сказал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и киберпреступлениями Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ханнес Кельт.

Мошенники — не новое явление в Эстонии. Но если раньше они, прикидываясь каким-нибудь чиновником, случались прямо в дверь жертвы или пытались выманить деньги электронными письмами, то теперь стали распространяться телефонные звонки. Целевая группа — русскоязычные люди. Хотя происхождение преступников полиции неизвестно, есть основание считать, что они не из Эстонии, потому что выманенные деньги в основном двигаются за пределы страны.

Звонок из Eesti Energia

Схема мошеннического звонка сама по себе проста. Мошенники звонят человеку от имени какой-нибудь известной фирмы и начинают выуживать личные данные. "В тиски мошенников попала Eesti Energia, от имени которой звонят и предлагают новый договор. Во время звонка спрашивают у людей детальные личные данные. Поскольку речь идет о надежном предприятии и всем нужно электричество, многие предоставили эти данные", — сказал Кельт. Сидящего на телефоне злоумышленника трудно узнать, потому что речь идет о профессионалах, которые неоднократно репетировали звонок и звучат очень убедительно.

Что будет с данными дальше, по словам Кельта, еще неизвестно, но об этом легко догадаться. "Используя личные данные, можно взять кредит или другие финансовые обязательства, и зачастую жертва узнает о случившемся только от инкассо-фирмы, которая приходит востребовать долг мошенника".

Вторая возможность такая, что звонят, представляясь клиентской поддержкой известной технологической фирмы Microsoft. Человеку объясняют, что его компьютер взломали, и просят ввести свои данные на интернет-странице. "Обычно у человека срабатывает тревожный звонок, но из-за заученной вежливости реагируют только после звонка. Но именно соблюдением социальных правил пользуются мошенники", — пояснил Кельт.

Также в последнее время распространяются мошенничества, когда предлагают отличные возможности для инвестирования. "Такое мошенничество было особенно распространено в январе и феврале, и жалобы еще поступают и сейчас. Например, Everest Trade была одной из тех фирм, на которые жаловались люди", — сказал Кельт. Все начинается с телефонного звонка: чтобы обмануть людей, утверждают, что фирма специализируется на сделках с акциями. Мошенники обещают, что при инвестировании в паи известного биржевого предприятия их ждет прибыль 30%. После этого человек делает перевод и ему создают фиктивный счет, причем через каждую секунду находящаяся на счету сумма увеличивается. У человека создается впечатление, что капитал растет и он инвестирует еще.

Когда же хотят снять инвестированные деньги, фирма прекращает всяческое общение. "Выплат не происходит, люди больше не могут связаться с фирмой. Счета держат открытыми до тех пор, пока человек добавляет туда денег. Наибольшая сумма, которую в Эстонии потеряли из-за схемы, составляет 18 600 евро, а за границей — 136 000 евро", — сказал Кельт.

Об Everest Trade сообщила и Финансовая инспекция, которая предупредила, что предприятие обращалось к жителям Эстонии и предлагало им инвестиционные услуги. В то же время у фирмы нет в Эстонии лицензии для оказания инвестиционных услуг.

Эстония — рай для мошенников?

Почему иностранные мошенники выбирают для своих целей Эстонию? Означает ли это, что Эстония — рай для мошенников? "Я считаю, что безусловно, нет, — сказал Кельт. — Преступления происходят везде, и к сожалению, такие мошенничества идут волнами. Выбирают место, и мошенничество продолжается так долго, пока люди попадаются на удочку. Если информирование со стороны полиции действует хорошо и прибыль преступников прекращается, двигаются дальше в следующую страну. Через некоторое время снова возвращаются".

В то же время полицейский признал, что, очевидно, Эстонию выбирают и из-за многочисленного русскоязычного населения. "Еще не поступало сообщений, чтобы такие звонки были на эстонском языке, поэтому мы можем предположить, что Эстонию выбрали, потому что здесь человека с русским именем можно найти в телефонной книге быстрее, чем в какой-нибудь другой стране Европы".

Поймать же таких мошенников сложно, потому что они перемещаются из страны в страну и дигитальный мир дает очень много возможностей, чтобы скрыться. "Самое слабое звено в плане мошенника — он сам, и преступники, которые постоянно и массово совершают мошенничества, делают больше и человеческих ошибок", — пояснил Кельт.