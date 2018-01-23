23.01.2018, 08:50

Иностранные студенты жалуются на трудности в общении с врачами

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rus.delfi.ee
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Professor Peep Talving PERHis.
Professor Peep Talving PERHis.Foto: Karin Kaljuläte

Иностранные студенты в целом довольны имеющейся у них информацией об учебе и жизни в Эстонии, но есть области, о которых сведений все же недостаточно. Особенно трудно зарубежным студентам обращаться за медицинской помощью.

Это выясняется из результатов опроса, проведенного Эстонским союзом студенческих представительств и фондом "Архимед", передает rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.

Например, иностранные студенты жалуются на то, что им трудно получать информацию о стажировке и возможностях трудоустройства. Также они сетуют на то, что в Эстонии недостаточно врачей, с которыми можно общаться на английском языке.

Профессор семейной медицины в Тартуском университете Рутть Калда говорит, что такая ситуация несет собой опасность — если врач не может точно понять пациента, то могут быть сделаны неправильные выводы и назначено неправильное лечение.

По ее словам, ситуацию могло бы облегчить наличие профессиональных переводчиков.

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