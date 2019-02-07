07.02.2019, 19:31

Иностранные эксперты на конференции в Таллинне: местным самоуправлениям следует больше доверять

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rus.delfi.ee
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Иностранные эксперты на конференции в Таллинне: местным самоуправлениям следует больше доверять
Foto: Johan-Paul Hion

На прошедшей в среду в таллиннском отеле Radisson BLU Olümpia конференции местных самоуправлений ”Сильное самоуправление = сильное государство?” эксперты из Финляндии, Дании, Норвегии и Голландии подчеркнули необходимость децентрализации, т.е. предоставления местным самоуправлениям более широких прав принятия решений.

Во всех Северных странах принята модель местных самоуправлений с широкими полномочиями, т.е. центральное правительство не предписывает, как именно самоуправления должны выполнять свои задачи. Самоуправления располагают большой свободой принятия решений с тем, чтобы самостоятельно находить наиболее подходящие решения — например, как именно организовать утилизацию отходов, обслуживание дорог и улиц, школьную сеть или социальную защиту. По словам экспертов, опыт Северных стран и других развитых государств демонстрирует, что доверие местным самоуправлениям и обеспечение им свободы принятия решений оправдываются.

Расширение права принятия решений местными самоуправлениями повышает эффективность публичного сектора и позволяет при формировании услуг лучше учитывать потребности местного населения — примеры датского опыта в этой связи привел Сёрен Х. Томсен из Министерства внутренних дел и экономики Дании. Подобное государственное решение подходит не всюду — большие права принятия решений означаются и большую ответственность на местах.

По словам руководителя Союза самоуправлений Норвегии Гунн Марит Хельгесен, отличия между услугами самоуправлений — вещь позитивная, если такие отличия основаны на разных политических приоритетах и местной обстановке. Вместе с тем, уточнила она, следует гарантировать, что на минимальном уровне люди получают услуги где бы они ни жили.

По словам политического аналитика ОЭСР Марии Варинии Мишалуни, центральное правительство должно учитывать, что в случае передачи задач местным самоуправлениям, увеличивается ответственность центрального правительства в части создания структуры, наблюдения, координирования, консультирования самоуправлений и обеспечения равномерного развития всей страны.

На конференции опытом реформирования местных самоуправлений поделились Мария Вариния Мишалуни (ОЭСР), профессор Арто Хавери (Университет Тампере), Сёрен Х. Томсен (Министерство внутренних дел и экономики Дании), Гунн Марит Хельгесен (Союз самоуправлений Норвегии), Хенри Раух (Союз самоуправлений Голландии), Андрес Лайск (волостная управа Сауэ) и Райн Лыхмус (AS LHV Group).

Проведение конференции финансировалось из средств Европейского социального фонда и предусмотренных для самофинансирования средств государственного бюджета.

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