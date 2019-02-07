Иностранные эксперты на конференции в Таллинне: местным самоуправлениям следует больше доверять

Во всех Северных странах принята модель местных самоуправлений с широкими полномочиями, т.е. центральное правительство не предписывает, как именно самоуправления должны выполнять свои задачи. Самоуправления располагают большой свободой принятия решений с тем, чтобы самостоятельно находить наиболее подходящие решения — например, как именно организовать утилизацию отходов, обслуживание дорог и улиц, школьную сеть или социальную защиту. По словам экспертов, опыт Северных стран и других развитых государств демонстрирует, что доверие местным самоуправлениям и обеспечение им свободы принятия решений оправдываются.

Расширение права принятия решений местными самоуправлениями повышает эффективность публичного сектора и позволяет при формировании услуг лучше учитывать потребности местного населения — примеры датского опыта в этой связи привел Сёрен Х. Томсен из Министерства внутренних дел и экономики Дании. Подобное государственное решение подходит не всюду — большие права принятия решений означаются и большую ответственность на местах.

По словам руководителя Союза самоуправлений Норвегии Гунн Марит Хельгесен, отличия между услугами самоуправлений — вещь позитивная, если такие отличия основаны на разных политических приоритетах и местной обстановке. Вместе с тем, уточнила она, следует гарантировать, что на минимальном уровне люди получают услуги где бы они ни жили.