"Иногда в нем просыпается маленький мальчик, и это его слабое место”. Неизвестные стороны Эдгара Сависаара

Родился Сависаар в Харкуской тюрьме, где его матери сказали, что этот ребенок не выживет. Далее путь маленького Эдгара и его матери пролегает в поселок Вастсе-Куусте, где он учится в школе и сидит за одной партой с Ааду Мустом.

”Если бы столь талантливый человек, как Сависаар, не руководил тогда всем, то не было бы ни Балтийской цепочки, ни надежды среди народа. Не отнеслись бы серьезно к происходящему в Эстонии ни Москва, ни Запад, — говорит о Сависааре Марью Лауристин. — Поскольку восстановление независимости прошло не так, как планировал Сависаар, он был очень обижен. Иногда в нем просыпается маленький мальчик, и это его слабое место”.

Бывшая помощница Сависаара Лийна Оя рассказывает, что, имея дела с Сависааром, о личной жизни приходится забыть. ”Он считал, что если он звонит, то ты должен ответить. Мне дважды довелось наблюдать, как Эдгар вдребезги разбивал телефон”.

По словам Калле Мулли, Сависаар крайне мнительный человек, поэтому записывал свои разговоры с другими людьми. Об отношениях Сависаара и Вильи Муули говорит, что Сависаар скрывал эти отношения много лет. ”Они не давали фотографировать себя вместе. Эдгар хотел, чтобы Вилья шла на семь метров позади него”, — говорит он и добавляет, что у Сависаара были и любовницы.