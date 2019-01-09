09.01.2019, 21:02

"Иногда в нем просыпается маленький мальчик, и это его слабое место”. Неизвестные стороны Эдгара Сависаара

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rus.delfi.ee
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"Иногда в нем просыпается маленький мальчик, и это его слабое место”. Неизвестные стороны Эдгара Сависаара
Kollaaž

Сегодня в эфир ETV вышел документальный фильм об Эдгаре Сависааре. Создатели ленты ранее говорили, что их задача — показать неизвестные стороны Сависаара.

Родился Сависаар в Харкуской тюрьме, где его матери сказали, что этот ребенок не выживет. Далее путь маленького Эдгара и его матери пролегает в поселок Вастсе-Куусте, где он учится в школе и сидит за одной партой с Ааду Мустом.

”Если бы столь талантливый человек, как Сависаар, не руководил тогда всем, то не было бы ни Балтийской цепочки, ни надежды среди народа. Не отнеслись бы серьезно к происходящему в Эстонии ни Москва, ни Запад, — говорит о Сависааре Марью Лауристин. — Поскольку восстановление независимости прошло не так, как планировал Сависаар, он был очень обижен. Иногда в нем просыпается маленький мальчик, и это его слабое место”.

Бывшая помощница Сависаара Лийна Оя рассказывает, что, имея дела с Сависааром, о личной жизни приходится забыть. ”Он считал, что если он звонит, то ты должен ответить. Мне дважды довелось наблюдать, как Эдгар вдребезги разбивал телефон”.

По словам Калле Мулли, Сависаар крайне мнительный человек, поэтому записывал свои разговоры с другими людьми. Об отношениях Сависаара и Вильи Муули говорит, что Сависаар скрывал эти отношения много лет. ”Они не давали фотографировать себя вместе. Эдгар хотел, чтобы Вилья шла на семь метров позади него”, — говорит он и добавляет, что у Сависаара были и любовницы.

Осенью 1996 года Эдгар и Вилья поженились. ”Я не могу сказать, что свадьба была частью предвыборной кампании. Но почему-то он решил это сделать”, — говорит сама Вилья Тоомаст. По ее словам, под конец отношений у нее была депрессия и она принимала лекарства.

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