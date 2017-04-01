Инновационные LP-группы: как эстонские учителя учатся друг у друга

Согласно данным исследований, наши учителя предпочитают повышать свою квалификацию не в сетях сотрудничества, а посещая курсы и читая книги. Тем не менее, преподавание все больше становится командной работой, и учителя все чаще хотят учиться как друг у друга, так и друг с другом. О родовых муках учебных сообществ рассказывают руководители общеобразовательных учреждений.

Тарту — город благих мыслей и образовательных инициатив — стал первопроходцем в сфере совместного обучения учителей, пишет журналист ”Учительской газеты” Сирье Пярисмаа. Три года назад в трех школах, находящихся в районе Аннелинн, были созданные первые учебные сообщества для школьных учителей. За основу своей деятельности они взяли модель под названием ”LP” („Learning Environtment and Pedagogical Analysis”), смыслом которой является совместный поиск решений проблем, возникающих в классах. LP-группы начали свою работу в рамках проекта ”Новый доказательный подход — новая школьная культура в Эстонии”, инициированном Тартуской горуправой. Проект завершился, однако учебные сообщества продолжают свою работу в пяти школах и трех детских садах университетского города. Кроме того, инициативу Тарту подхватили также вильяндиские и пярнуские общеобразовательные учреждения.

Директор Кивилиннаской гимназии Карин Лукк вспоминает, как в ходе реорганизации тартуской школьной сети возглавляемая ею крупнейшая тогда в Эстонии школа ухватилась в поисках нового лица за идею финских коллег, которые сотрудничают друг с другом в три раза больше, чем это принято, например, в США.

По ее словам, в странах с высоким уровнем образования педагоги работают сообща от 15 до 25 часов в неделю, анализируя и планируя все, что связано с преподаваемым материалом. Учебное сообщество должно проводить регулярные встречи, причем в работу вовлечены все педагоги без исключения. Совместное обсуждение проблем должны увенчаться конкретными улучшениями, то есть реальными переменами в классах. Если таковых не произойдет, то выход придется искать заново.

Учебное сообщество LP состоит из 7-8 учителей, причем у каждой группы есть свой руководитель. Встречи проходят дважды в месяц, в конкретные часы по расписанию и в заранее обговоренные дни. ”Важно, чтобы группа LP состояла из различных предметников, работающих в разных школьных ступенях, — поясняет Лукк. — Ради галочки не встречаются, анализ подразумевает конкретные шаги согласно схеме, проблемы же варьируются максимальным образом”.

Директор Кивилиннаской гимназии отмечает, что поначалу учителя довольно инертны и попытки вытащить их из зоны комфорта приводят к конфронтации. В первый год следует сосредоточиться на освоении, а потом и закреплении новых методов. Для запуска работы LP-группы ”на полную катушку”, полагает Лукк, может уйти от трех до шести лет.

22 марта в Тарту прошел форум, на котором участники учебных сообществ проанализировали в том числе и ошибки, которые были допущены в работе LP-групп. По словам директора Пухьяской гимназии Пяйви Мярьямаа, Тартуский университет организовал курсы повышения квалификации для учителей и руководителей передовых школ. Обратная связь была поначалу чудовищной — наподобие своих же учеников педагоги жаловались на духоту в классах, нудные затяжные лекции и возникающее чувство голода.

Директор Тартуской школы Раатузе Тоомас Кинк отметил, что для него ”красная лампочка” стала мигать после того, как вернувшийся в Эстонию травматолог высшей категории рассказал ему о том, как в Дании врачи ежедневно обсуждают во время совместных встреч инновации в сфере здравоохранения. При создании учебных сообществ в своей школе, признался Кинк, он допустил ошибку, позволив учителям самим выбрать руководителей LP-групп: ”Выбрали не самых смышленых, а самых удобных. Работа в группах так и не началась. Я заменил руководителей людьми с лидерскими качествами, и только после этого дело сдвинулось с мертвой точки”.

Свое учебное сообщество есть и у глав тартуских школ. Встречи проходят раз в месяц, а темы для обсуждения выбираются директорами по очереди. Если поначалу в LP-группе было лишь три человека, то теперь, утверждает Тоомас Кинк, в нее не попасть из-за превышения лимита желающих. ”Наше учебное сообщество стало дефицитом, — довольно ухмыляется он. — В нем мы генерируем новые знания и делимся ими с другими. Первопроходцам тяжело, но интересно. Им достаются тумаки, но вкус победы сладок”.