Инквизиторы в детских садах, или Кто ищет, тот всегда найдет

Мне нравится руководить детскими садами, пишет в ”Учительской газете” директор трех таковых в волости Ания Эда-Май Таммисте, да вот только многими вещами нужно заниматься по чьей-то прихоти — всевозможных инструкций и бюрократии так много, что на работу и времени-то не остается.

Звонит инспектор из Департамента здравоохранения и сообщает о контрольном рейде в детсаду. Вместе с директором он осматривает все помещения, некоторые из которых находит слишком душными. В комнате для сна чиновник время от времени проводит пальцем по дверям и шкафам, дабы убедиться в отсутствие пыли. Иногда он даже находит то, что ищет. Помощницы учителей молодцы и прибираются постоянно, однако у них куча других обязанностей, главная из которых — заниматься с детьми. Поскольку в детсаду много подвижных ребят, то в помещениях так или иначе будет сколько-то пыли. В спальне частички пыли есть на постельном белье, в группах есть песочницы и прочие учебные принадлежности, от которых грязь и мусор. Чиновнику не по душе и горшечные цветы на этажерках, а также заостренные углы мебели, которые он требует прикрыть.

Изучая меню в столовой, чинуша придирается к калорийности блюд и несбалансированности ингредиентов. Он сатанеет, когда обнаруживает калорийность чуть выше разрешенной. Он сообщает, что поскольку это случается уже который раз подряд, то отныне детсад берется под пристальное наблюдение. Что конкретно это означает, чиновник не объясняет. Так и хочется спросить — ну, будет все по бумагам правильно, но каким же образом детсад гарантирует усвоение детьми необходимых продуктов и калорий, предусмотренных законом? А именно, в детском саду есть малыши, которые едят один лишь хлеб, а также ребята, поедающие только картошку и не притрагивающиеся ни к подливам, ни к салатам. Некоторые с аппетитом едят жаркое, прося три раза добавки, в то время как другие обходят основные блюда стороной, зато съедают три десерта. Малышей в детсаду невозможно и нельзя заставлять есть, как и нельзя оставлять без еды любителя одних только десертов.

С представителями надзорных учреждений я впервые столкнулась сразу в первый год работы директором. Тогда в детсад с госпроверкой пришел чиновник из уездной управы, который и в самом деле был добрым и понимающим. Он понял, что я молодая и зеленая, и потому скорее консультировал, чем проверял. В сотрудничестве с ним несколько несделанных или неправильно сделанных вещей было сделано-переделано, и благодаря ему у меня не возникло страха перед чиновниками. Поскольку я за свою жизнь успела поработать в нескольких детсадах, а сейчас управляю аж тремя зданиями, то я обсудила некоторые свои мысли с коллегами и, к сожалению, могу привести еще несколько примеров странного отношения чиновников к своим обязанностям.

В детсад пришел сотрудник Инспекции по охране труда с целью проверить рабочую среду или, говоря проще, чтобы осмотреть все помещения. Несмотря на то, что он оповещает о своем приходе за две недели, в детсаду всегда найдется, за что сделать замечание, поскольку здание старинное. В ходе осмотра помещений инспектор замечает на складе стремянку и тотчас же спрашивает, кто и как часто ею пользуется, а также как контролируется содержание ее в исправности. Отвечаю, что каждый раз перед использованием стремянки ее техническая исправность и проверяется — никто в здравом уме не полезет ведь на неисправную стремянку. Мой ответ инспектора не устраивает. Он повторяет, что этого недостаточно и что стремянка должна быть снабжена как инструкцией по безопасности, так и контрольным листом техобслуживания. Раз в месяц лестница подлежит проверке надежности, которую должна подтверждать роспись в контрольном листе.

Потом инспектор замечает на складе упаковку с крысиным ядом и просит предъявить сертификат. Опять хочется спросить, каким образом магазин может продавать средства от грызунов, не снабженные соответствующим сертификатом? Директор садится за комп, вбивает в поисковике название яда, находит сертификат и распечатывает его. К счастью, чинушу это устраивает, и контрольный обход продолжается.

В детский сад приходят еще проверяющие из Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), Министерства образования и науки, а также инструкторы Спасательного департамента. В то же время каждое учреждение — детский сад в том числе — обязано раз в год представлять спасателям собственный отчет о противопожарной безопасности. Объемный документ затрагивает те же самые вещи, которые спасатели проверяют на месте. Безопасность детского сада бесспорно крайне важна, но вместе с тем непонятно, к чему дублирующие друг друга проверки? Такое впечатление, будто нам не доверяют.

Недавно я общалась с директором детсада, которому инспектор из уездной управы вкатал два года назад первое предупреждение, поскольку тот никак не мог найти логопеда. Несмотря на неоднократное объявление конкурса на эту должность, отыскать логопеда так и не удалось. Для его нахождения директору дали пару раз отсрочку, но в итоге уездный старейшина впаял ему штраф в размере 600 евро плюс астрент.

Мне пришлось побывать во многих детсадах как в Эстонии, так и за рубежом. Я все чаще убеждаюсь в том, что наш детсад содержится в полном порядке. В других садах так много в техническое состояние не инвестируют. В этом смысле детские сады, скорее, скромничают, инвестируя максимум в детей. Приоритетами считаются соотношение взрослых и детей, оказание индивидуальной помощи ребенку, наличие опорных специалистов, организация развивающих бесед с целыми семьями, оплата труда учителей и помогающим им специалистов. Во многих странах дети не могут покушать в детсадах — либо детсадовский день короткий и ребенок ест до и после него, либо ему дают с собой бутерброды. После обеда малыши спят в основном на расстеленных на полу матах, причем в одежде. Дворы небольшие, а игрушек для ребят не хватает. При этом эти детсады находятся в Евросоюзе, в котором должны были бы действовать единые правила и законы.

Я заметила, что во многом результат подобных контрольных рейдов зависит от личности того или иного чиновника. Есть такие, которые относятся к своим обязанностям разумно. Они вежливо указывают на проблемы и недочеты, которые имеются либо по их усмотрению, либо подлежат устранению по закону. Однако есть и такие, которые приходят выискивать недостатки, словно пытаясь таким образом оправдать существование и необходимость своей должности. Вот и эстонская пословица о том же: кто ищет, тот всегда найдет.

Странным кажется и то, что чиновники из различных ведомств проверяют разные вещи. На это хочется сказать — договоритесь сначала друг с дружкой, что проверять и как все должно функционировать.

В процессе воспитания и обучения детей важную роль играют социальные навыки, в числе которых — оценивание рисков и умение выживать в различных ситуациях. Мы не можем воспитывать детей в ”вате”, равно как и предвидеть все опасности. В противном случае будет усугубляться включаемо-выключаемая беспомощность, а ребята вырастут ”снежинками”, не умеющими справляться с элементарными проблемами.