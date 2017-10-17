Инициатива EKRE отменить Закон о сожительстве провалилась в Рийгикогу

Во вторник, 17 октября, Рийгикогу обсудил в первом чтении предложение EKRE отменить Закон о совместном проживании. Большинством голосов законодательная инициатива была отклонена.

С предложением отклонить законопроект, призывающий отменить Закон о совместном проживании, выступила конституционная комиссия Рийгикогу. Сегодня на ее сторону встали 47 депутатов, против были 19, сообщает rus.err.ee.

Таким образом законодательную инициативу изъяли из парламентского производства.

Изначально обсудить инициированный Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) законопроект депутаты собирались еще до местных выборов, но в итоге так и не успели этого сделать.

Премьер-министр Юри Ратас предположил, что закон не отменит ни нынешний, ни следующий состав Рийгикогу.

Закон о совместном проживании ничего не отнимает у гетеросексуальных людей, тогда как люди с другой ориентацией тоже должны иметь возможность регулировать свои отношения, говорила ранее президент Керсти Кальюлайд.