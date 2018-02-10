Ингрид Рюйтель: слава богу, что второго президентского срока не последовало

В сегодняшнем номере Õhtuleht дает большое интервью бывшая первая леди Эстонской Республики Ингрид Рюйтель. Женщина вспоминает, что в результате избрания Арнольда Рюйтеля президентом должна была от многого отказаться.

"Это не было трудно, потому что я привыкла общаться и выступать и владела языками. Но постоянное общественное внимание и зачастую недоброжелательное отношение СМИ было неприятно. Я не хотела, чтобы мой супруг стал президентом. Из-за этого я принесла в жертву свою международную карьеру", — сказала Ингрид Рюйтель.

"Но слава богу, что второго срока не последовало", — признала она.

Интервью полностью читайте в свежем номере Õhtuleht.