10.02.2018, 15:30

Ингрид Рюйтель: слава богу, что второго президентского срока не последовало

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rus.delfi.ee
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Ingrid Rüütel
Ingrid RüütelFoto: Sven Arbet

В сегодняшнем номере Õhtuleht дает большое интервью бывшая первая леди Эстонской Республики Ингрид Рюйтель. Женщина вспоминает, что в результате избрания Арнольда Рюйтеля президентом должна была от многого отказаться.

"Это не было трудно, потому что я привыкла общаться и выступать и владела языками. Но постоянное общественное внимание и зачастую недоброжелательное отношение СМИ было неприятно. Я не хотела, чтобы мой супруг стал президентом. Из-за этого я принесла в жертву свою международную карьеру", — сказала Ингрид Рюйтель.

"Но слава богу, что второго срока не последовало", — признала она.

Интервью полностью читайте в свежем номере Õhtuleht.

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