Ингрид Рюйтель: проблема Эстонии не в неграх, а в росте русскоязычной общины

”Негры и мусульмане — не наша проблема, по крайней мере, в ближайшее время”, — сказала известная эстонская фолклорист Ингрид Рюйтель. Проблема, по ее мнению, большая русскоязычная община, которая растет за счет приезжих.

Об этом супруга бывшего президента Эстонии Арнольда Рюйтеля сказала в интервью Maaleht.

"Сюда приезжают тысячи русскоязычных жителей. В действительности, негры и мусульмане не приезжают сюда тысячами, они не будут нашей проблемой, по крайней мере, в ближайшее время. Но русскоязычное население приезжает из Украины и других стран — по временным трудовым договорам и без них, и многие остаются здесь", — сказала Ингрид Рюйтель.

По ее мнению, большая русскоязычная община, в которую вливаются также иммигранты из Китая, Индии и других восточных стран, всегда останется возможным источником риска для сохранения эстонской национальной идентичности.

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